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Ветер сдувает людей

Ветер сдувал людей на трассе между Омском и Новосибирском — дорогу закрыли

28 декабря 2023, 01:27
Фото: 1MI
Ветер сдувает людей

Трассу между Омском и Новосибирском закрыли из-за сильной метели

Из-за метели временно перекрыли движение по трассе между Омском и Новосибирском, также вводятся ограничения на других участках автодорог.

Из-за сильной метели временно закрыли движение по трассе, которая связывает Омск и Новосибирск. Также было введено ограничение на автодорогах в направлении Тюмени, Челябинска и Павлодара.

В соцсетях распространяется видео, снятое на одной из трасс. На кадрах ветер сильно практически сдувал людей, а также автомобили.

28 декабря в Омской области продолжаются неблагоприятные погодные условия. Ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер с сильными порывами. В отдельных районах возможна метель.

Как пишет Город55, в такую погоду могут возникать чрезвычайные ситуации, которые связанны с повреждением линий связи и электропередачи, сильный ветер способен сорвать кровлю со зданий. В такой период лучше не выходить на улицу и не брать автомобиль.

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