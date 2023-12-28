Ветер сдувал людей на трассе между Омском и Новосибирском — дорогу закрыли

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Updated Сегодня, 01:29
Из-за сильной метели временно закрыли движение по трассе, которая связывает Омск и Новосибирск. Также было введено ограничение на автодорогах в направлении Тюмени, Челябинска и Павлодара.
В соцсетях распространяется видео, снятое на одной из трасс. На кадрах ветер сильно практически сдувал людей, а также автомобили.
28 декабря в Омской области продолжаются неблагоприятные погодные условия. Ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер с сильными порывами. В отдельных районах возможна метель.
Как пишет Город55, в такую погоду могут возникать чрезвычайные ситуации, которые связанны с повреждением линий связи и электропередачи, сильный ветер способен сорвать кровлю со зданий. В такой период лучше не выходить на улицу и не брать автомобиль.