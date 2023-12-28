За год в Новосибирской области отразили 150 тысяч хакерских атак

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В области действует специальный центр мониторинга, который постоянно отслеживает события в сети. Благодаря этому, факты атак оперативно выявляются, и подозрительные пользователи блокируются или предупреждаются.
Министр отметил, что часто злоумышленники пытаются получить доступ к почтовым аккаунтам с использованием зарубежных IP-адресов, заражают компьютеры или проникают в правительственные сети.
Количество атак осталось практически на прежнем уровне — 150 тысяч. Среди значимых инцидентов Сергей Цукарь отметил попытку атаки на сервис «Электронная школа».