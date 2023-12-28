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За год в Новосибирской области отразили 150 тысяч хакерских атак

За год в Новосибирской области отразили 150 тысяч хакерских атак

28 декабря 2023, 05:08
Фото: Midjourney
В 2023 году в Новосибирской области было зарегистрировано около 150 тысяч хакерских атак. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь на пресс-конференции.

В области действует специальный центр мониторинга, который постоянно отслеживает события в сети. Благодаря этому, факты атак оперативно выявляются, и подозрительные пользователи блокируются или предупреждаются.

Министр отметил, что часто злоумышленники пытаются получить доступ к почтовым аккаунтам с использованием зарубежных IP-адресов, заражают компьютеры или проникают в правительственные сети.

Количество атак осталось практически на прежнем уровне — 150 тысяч. Среди значимых инцидентов Сергей Цукарь отметил попытку атаки на сервис «Электронная школа».

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#Общество#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область#Компьютеры#Эмилия Губарева#Сеть
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