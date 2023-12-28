Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту

Строительство станции началось еще в 2019 году, и ее открытие планировалось на лето 2022 года. Однако после начала спецоперации, сроки сдачи объекта переносятся, начиная с ноября 2022 года и заканчивая концом года. Возникшие трудности с документацией стали причиной постоянных отсрочек, несмотря на предупреждения губернатора Анатолия Локтя о необходимости внести изменения. Бюрократические процедуры до сих пор не решены, а станция, хотя и готова к использованию, остается закрытой.