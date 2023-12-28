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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Анатолий Локоть стал мэром в 2014 году

Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту

28 декабря 2023, 14:24
Фото: страница Анатолия Локтя VK
Анатолий Локоть стал мэром в 2014 году

Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска

28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о том, что Анатолий Локоть покидает пост главы города. По данным источников, такое решение он принял после отмены прямых выборов мэра. Рассказываем, чем запомнится бывший градоначальник новосибирцам.

Краткое досье

Анатолий Евгеньевич Локоть родился 18 января 1959 года, он вырос в Новосибирске и стал отличником гимназии №14, активно участвуя в общественной деятельности. После поступления в НГТУ и службы в армии, Локоть начал свою карьеру в НИИ электронных приборов. В 1984 году вступил в КПСС, а затем стал вторым секретарем обкома КПРФ.

Локоть во время осеннего субботникаЛокоть во время осеннего субботника
Локоть во время осеннего субботника
Фото: страница Анатолия Локтя VK

Уже бывший мэр активно участвовал в политике, избираясь депутатом областного Совета депутатов в 1996 году. Затем он возглавил фракцию КПРФ в Горсовете, а в 2003 году был избран в Государственную Думу РФ. В 2014 году Локоть победил на выборах мэра Новосибирска, получив поддержку 47% избирателей, а в 2019 году был избран повторно.

 

Город мостов

Первой вехой правления Локтя стал Бугринский мост, который, правда, начали строить еще до него. Этот величественный сооружение с самым длинным в СНГ арочным пролетом было открыт для использования 8 октября 2014 года, став объектом гордости сибирских жителей и излюбленной темой для тревел-блогеров.

Перед сдачей Бугринского мостаПеред сдачей Бугринского моста
Перед сдачей Бугринского моста
Фото: страница Анатолия Локтя VK

Вторым символом стал строящийся с 2019 года четвертый мост в Новосибирске — первая платная переправа в регионе. Несмотря на исходные планы сдать его в эксплуатацию в 2022 году, работы на объекте продолжаются.

Так, Анатолий Локоть пришел к власти перед сдачей третьего моста и ушел перед сдачей четвертого.

 

Новогодняя столица

В Новый год 2021-2022 Новосибирск встречал в статусе новогодней столицы России. Этот почетный статус подразумевает выделение значительных финансовых средств на праздничные мероприятия и украшения с целью привлечения туристов и создания праздничной атмосферы. Впрочем, планы на праздничную программу, заявленные бывшим мэром Анатолием Локтем, не сбылись — из-за СВО были отменены народные гуляния и фейерверки. Средства, предназначенные для новогоднего торжества, были перераспределены на поддержку участников СВО и их семей.

Презентация нижегородской снежинкиПрезентация нижегородской снежинки
Презентация нижегородской снежинки
Фото: страница Анатолия Локтя VK

Особенно запомнился этот Новый год скандалом вокруг выбора символа новогодней столицы. Новосибирцам предложили выбрать между несколькими зверьми зоопарка, однако разгорелся большой скандал. Новосибирцы начали массово голосовать за орангутана Бату, который мэрии не казался привлекательным кандидатом. В ответ на это власти начали накручивать голоса за других кандидатов. В результате произошел скандал, который вылился в аннулирование результатов голосования и отказ от выбора символа новогодней столицы. Это инцидент даже распространился в зарубежной прессе.

 

Город трудовой доблести

1 марта 2020 года после обращения Анатолий Локтя президент Владимир Путин утвердил Федеральный закон о присвоении почетного статуса «Города трудовой доблести» городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирск стал одним из них.

Обращение Локтя на 9 маяОбращение Локтя на 9 мая
Обращение Локтя на 9 мая
Фото: страница Анатолия Локтя VK

3 ноября 2022 года на площади Калинина в Новосибирске состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Длина монумента составляет 35 метров. Таким образом, новосибирская стела стала самой высокой среди подобных сооружений.

Правда, вместе с возведением стелы в мэрии обещали полностью благоустроить площадь Калинина — убрать парковки, наружную рекламу, избавиться от уличных торговцев и киосков. Вместе этого вокруг кольца должны были высадить деревья, уложить плитку и разместить скамейки и арт-объекты. Ничего из этого не сделано до сих пор.

 

Закрытие Гусинобродской барахолки

Гусинобродская вещевая барахолка появилась в Новосибирске в 1970-х годах, но стала особенно популярной в начале 1990-х, когда в стране был дефицит продуктов, и многие остались без работы. Рынок объединял десятки отдельных рынков и был самым крупным в регионе, занимая площадь около 35 гектаров. В начале 2000-х годов на фоне громких убийств в городе, связанных с деятельностью барахолки, включая убийства двух вице-мэров — Игоря Белякова и Валерия Марьясова, власти приняли решение о ее закрытии.

Участие Локтя в Транспортном форумеУчастие Локтя в Транспортном форуме
Участие Локтя в Транспортном форуме
Фото: страница Анатолия Локтя VK

В 2014 году, в соответствии с требованиями федерального законодательства, была закрыта Гусинобродская барахолка, над которой долгое время боролись сотрудники мэрии. Это событие стало историческим, и впоследствии торговцы барахолки перебрались в новые торговые центры. Правда, сопровождался процесс громкими возмущениями работников барахолки.

 

Станция «Спортивная»

Открытие станции метро «Спортивная», задуманной для обеспечения удобства посетителей нового ледового комплекса «Сибирь» к старту МЧМ-2023, стало серьезной технической головной болью. Несмотря на активную эксплуатацию Ледового дворца «Сибирь», метрополитен к нему до сих пор не проложен, вызывая неудобства для болельщиков.

Проверка на стройплощадкеПроверка на стройплощадке
Проверка на стройплощадке
Фото: страница Анатолия Локтя VK

Строительство станции началось еще в 2019 году, и ее открытие планировалось на лето 2022 года. Однако после начала спецоперации, сроки сдачи объекта переносятся, начиная с ноября 2022 года и заканчивая концом года. Возникшие трудности с документацией стали причиной постоянных отсрочек, несмотря на предупреждения губернатора Анатолия Локтя о необходимости внести изменения. Бюрократические процедуры до сих пор не решены, а станция, хотя и готова к использованию, остается закрытой.

 

Что достанется следующему мэру

Анатолий Локоть пришел на пост мэра в 2014 году как ярый оппозиционер. Он обещал полностью переустроить город, сделать его по настоящему достойным для жизни. Однако за девять лет его правлению у горожан и депутатов появилась масса вопросов к его работе. За долгий срок кардинально мало что изменилось. Следующему мэру придется серьезно поработать, чтобы исправить все косяки предшественника.

За девять лет в городе усугубилась ситуация с массовой застройкой. С одной стороны, появились нормативы для строительства, с другой — город по-прежнему застраивается свечками и домами, не приведенными к единому архитектурному стилю. Сохраняется проблема с дорогами: движение не налажено, а сам асфальт на большинстве участков оставляет желать лучшего.

Локоть инспектирует автобусыЛокоть инспектирует автобусы
Локоть инспектирует автобусы
Фото: страница Анатолия Локтя VK

Летом в городе традиционно объявляют режим черного неба из-за высокой концентрации пыли, а зимой улицы тонут в сугробах, из-за которых уже даже начали образовываться 11-балльные пробки.

Загубили программу благоустройства, особенно в 2023 году. Не сдан Первомайский сквер и парк в пойме реки Каменка. Сами зеленые зоны тоже сильно не поменялись. Не раз блогеры-путешественники отмечали, что в Новосибирске не так много современных прогулочных зон.

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