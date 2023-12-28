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Новосибирцам не покажут шоу по ТВ и в интернете

«Зимнее SHOW» не покажут новосибирцам из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой

28 декабря 2023, 12:19
Фото: zimneeshow.ru
Новосибирцам не покажут шоу по ТВ и в интернете

Новосибирцам отменят «Зимнее SHOW» 1 января из-за «голой» вечеринки в «Мутаборе»

Трансляция «Зимнего SHOW» на телеканале «МузТВ» и в социальной сети «ВКонтакте» 1 января отменена. Причиной является участие ряда артистов в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на Telegram- канал Baza, само шоу могут провести 1 января. Однако прямого эфира для зрителей не будет. При этом судьба мероприятия под запретом, так как участвующие в нем Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан приняли участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор» 21 декабря.

Как сообщают источники Baza, прямых указаний организаторам об отмене новогоднего мероприятия не поступало, а билеты по-прежнему продаются. Однако они решили перестраховаться и убрать прямую трансляцию. Инсайдеры утверждают, что из зала даже убрали барную стойку.

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Принявшие участие в мероприятии артисты неоднократно извинялись за участие в вечеринке. Так, Дима Билан заявил, что был «в джинсах и водолазке» и покинул вечеринку, как только сообразил, что она из себя представляет. Аналогичные видеоролики записали и Филипп Киркоров (певец заявил о «гнусности» шоу и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову) с Лолитой Милявской. Тем не менее, на местах отменяются концерты «звезд» шоу-бизнеса, а некоторые отчаянные хейтеры требуют отправить их в зону СВО.

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