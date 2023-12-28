«Зимнее SHOW» не покажут новосибирцам из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой

Принявшие участие в мероприятии артисты неоднократно извинялись за участие в вечеринке. Так, Дима Билан заявил, что был «в джинсах и водолазке» и покинул вечеринку, как только сообразил, что она из себя представляет. Аналогичные видеоролики записали и Филипп Киркоров (певец заявил о «гнусности» шоу и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову) с Лолитой Милявской. Тем не менее, на местах отменяются концерты «звезд» шоу-бизнеса, а некоторые отчаянные хейтеры требуют отправить их в зону СВО.