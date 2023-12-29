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Новосибирский актер появится на экранах 31 декабря

Актер из Новосибирска Кологривый заменит Киркорова в новогоднем фильме ТНТ

29 декабря 2023, 10:12
Фото: ТНТ
Новосибирский актер появится на экранах 31 декабря
Актер Никита Кологривый присоединился к касту новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ: он заменил звезду эстрады Филиппа Киркорова.

В новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!», появится актер из Новосибирска Никита Кологривый. Как сообщается в соцсетях, он заменил Филиппа Киркорова, которого исключили из каста после участия в голой вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Этот фильм — настоящее путешествие по разным эпохам. Среди всех исторических персонажей, таких как Иван Грозный, Наполеон, Ленин, в фильме будет и французский король Людовик XVI, которого сыграет Кологривый, известный по сериалам «Слово пацана» и «Черная весна», «Оффлайн», «Макс и гусь». На съемки актер приехал с коронной фразой: «За фильм стою, зритель мне все, и я все зрителю».

Видео: Соцсети

Ранее Тина Канделаки, директор ТНТ и сопродюсер фильма, рассказала, что новогоднюю комедию пересняли. Фильм хотели сделать еще интереснее, острее. Однако многие это связывали с нашумевшей вечеринкой, после которой певицу Анну Асти также убрали из кадров.

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