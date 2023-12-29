Актер из Новосибирска Кологривый заменит Киркорова в новогоднем фильме ТНТ

Этот фильм — настоящее путешествие по разным эпохам. Среди всех исторических персонажей, таких как Иван Грозный, Наполеон, Ленин, в фильме будет и французский король Людовик XVI, которого сыграет Кологривый, известный по сериалам «Слово пацана» и «Черная весна», «Оффлайн», «Макс и гусь». На съемки актер приехал с коронной фразой: «За фильм стою, зритель мне все, и я все зрителю».