Актер из Новосибирска Кологривый заменит Киркорова в новогоднем фильме ТНТ

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!», появится актер из Новосибирска Никита Кологривый. Как сообщается в соцсетях, он заменил Филиппа Киркорова, которого исключили из каста после участия в голой вечеринки Анастасии Ивлеевой.
Этот фильм — настоящее путешествие по разным эпохам. Среди всех исторических персонажей, таких как Иван Грозный, Наполеон, Ленин, в фильме будет и французский король Людовик XVI, которого сыграет Кологривый, известный по сериалам «Слово пацана» и «Черная весна», «Оффлайн», «Макс и гусь». На съемки актер приехал с коронной фразой: «За фильм стою, зритель мне все, и я все зрителю».
Ранее Тина Канделаки, директор ТНТ и сопродюсер фильма, рассказала, что новогоднюю комедию пересняли. Фильм хотели сделать еще интереснее, острее. Однако многие это связывали с нашумевшей вечеринкой, после которой певицу Анну Асти также убрали из кадров.