Блогер из Новосибирска DAVA снялся в новогоднем выпуске «Однажды в России»

По сюжету миниатюры с блогером, бывшие одноклассники собрались вместе, чтобы отпраздновать Новый год, спустя 20 лет после выпуска из школы. Внезапно к компании присоединяется Дава, которого друзья не видели все это время. Чтобы удивить своих бывших одноклассников, Давид должен представить оригинальный танец. Помимо этого, зрители узнают, в кого влюблен молодой человек после громкого разрыва с Ольгой Бузовой.