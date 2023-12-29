Блогер из Новосибирска DAVA снялся в новогоднем выпуске «Однажды в России»

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
В шоу «Однажды в России» в новогоднем эпизоде появится блогер DAVA из Новосибирска. Выход этого эпизода запланирован на 31 декабря.
В нем также снялись Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова, а в небольших ролях появятся новосибирский блогер Давид Манукян, группа «Дискотека „Авария“ и Вячеслав Чепуренко.
По сюжету миниатюры с блогером, бывшие одноклассники собрались вместе, чтобы отпраздновать Новый год, спустя 20 лет после выпуска из школы. Внезапно к компании присоединяется Дава, которого друзья не видели все это время. Чтобы удивить своих бывших одноклассников, Давид должен представить оригинальный танец. Помимо этого, зрители узнают, в кого влюблен молодой человек после громкого разрыва с Ольгой Бузовой.