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Блогер из Новосибирска DAVA снялся в новогоднем выпуске «Однажды в России»

Блогер из Новосибирска DAVA снялся в новогоднем выпуске «Однажды в России»

29 декабря 2023, 03:20
Фото: Канала DAVA
Новосибирский блогер Дава снялся в новогоднем выпуске шоу «Однажды в России», где вместе с другими знаменитостями он играет роль бывшего одноклассника, который приходит на встречу выпускников и поражает всех оригинальным танцем, сообщили в ТНТ.

В шоу «Однажды в России» в новогоднем эпизоде появится блогер DAVA из Новосибирска. Выход этого эпизода запланирован на 31 декабря.

В нем также снялись Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова, а в небольших ролях появятся новосибирский блогер Давид Манукян, группа «Дискотека „Авария“ и Вячеслав Чепуренко.

По сюжету миниатюры с блогером, бывшие одноклассники собрались вместе, чтобы отпраздновать Новый год, спустя 20 лет после выпуска из школы. Внезапно к компании присоединяется Дава, которого друзья не видели все это время. Чтобы удивить своих бывших одноклассников, Давид должен представить оригинальный танец. Помимо этого, зрители узнают, в кого влюблен молодой человек после громкого разрыва с Ольгой Бузовой.

Рэпер и блогер из Новосибирска Дава уехал из России вместе с Ольгой Бузовой
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#Новосибирск#Новый год#Эмилия Губарева#Дава#ТНТ#Давид Манукян
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