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Posted Вчера, 22:31

Published Вчера, 22:31

Modified Вчера, 22:31

Updated Вчера, 22:31

Олег Клемешов с 2019 года был заместителем мэра

Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове

28 декабря 2023, 22:31
Фото: мэрия Новосибирска
Олег Клемешов с 2019 года был заместителем мэра

Пост исполняющего обязанности мэра Новосибирска займет Олег Клемешов

Анатолий Локоть подал в отставку. До назначения нового мэра временно исполняющим обязанности станет Олег Клемешов — некогда заместитель Анатолия Локтя

Уже бывший мэр Анатолий Локоть подал в отставку 26 декабря, информация об этом подтвердилась только 28 декабря. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире. Сейчас временно исполняющим обязанности назначен Олег Клемешов. Разбираемся, кто это.

Будущий чиновник родился в Новосибирске в 1970 году. После школы отправился на службу в вооруженные силы СССР. Ее проходил с 1988 по 1989 годы.

Высшее образование он получал в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) по специальности «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства». Диплом инженера-электрика он получил в 1993 году.

По окончанию университета устроился на работу в муниципальное предприятие (МУП) Новосибирска «Служба обеспечения горавтоэлектротранспорта» в качестве мастера контактной сети. Уже в 1995 году поднялся до начальника смены ремонтного цеха МУП «Кировское трамвайное депо № 4» и почти сразу же стал главным инженером и и. о. директора «Октябрьского трамвайного депо №3», а после и директором.

С 2005 по 2007 годы Олег Клемешов был начальником МУП «Правобережное трамвайное депо», а до 2012 года возглавлял филиал №5 «Правобережного трамвайного» МУП «Горэлектротранспорт».

В 2012 году удостоился чести стать первым заместителем главы Ленинского района, а в 2014 сам стал главой района.

15 июля 2019 года Анатолий Локоть назначил его на должность своего заместителя, а 10 ноября 2022 года Олег Клемешов стал первым заместителем мэра.

Напомним, что полномочия Анатолия Локтя должны были истечь в марте 2024 года, однако он отстранился от должности, не дождавшись истечения срока. Пока неизвестно, будет ли нынешний и. о. мэра участвовать в выборах.

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