Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове

По окончанию университета устроился на работу в муниципальное предприятие (МУП) Новосибирска «Служба обеспечения горавтоэлектротранспорта» в качестве мастера контактной сети. Уже в 1995 году поднялся до начальника смены ремонтного цеха МУП «Кировское трамвайное депо № 4» и почти сразу же стал главным инженером и и. о. директора «Октябрьского трамвайного депо №3», а после и директором.