Детские пособия выплатили в Новосибирской области до Нового года, опережая график

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
В Новосибирской области 20 декабря СФР перечислил пособие по уходу за ребенком до полутора лет семьям работающих родителей. По графику день выплаты 8 января — последний день каникул.
28 декабря были выплачены детские пособия, которое должны были прийти по графику 3 января. Это единое пособие на детей до 17 лет и пособие на первого ребенка до трех лет. А также пособие на детей до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на детей от 8 до 17 лет, ежемесячные выплаты детям военнослужащих.
Выплата из средств материнского капитала была перечислена еще раньше — 26 декабря. Обычно эти деньги приходят 5 числа в Новосибирской области.
Таким образом, все федеральные детские пособия за декабрь 2023 по линии СФР выплачены еще до Нового года.
В Новосибирской области есть еще региональные выплаты от правительства региона. Их перечисляют семьям с детьми до 10 числа каждого месяца. Таким образом, эти выплаты придут на карты уже после новогодних каникул.
Это выплаты на ребенка 3-7 лет в семьях с низкими доходами. Ежемесячные пособия на детей до 16 лет родителям-одиночкам и пособие на ребенка инвалида. Хорошая новость — они будут проиндексированы на 4,9% с 1 января. Новые размеры выплат опубликованы в материале Атас.инфо.