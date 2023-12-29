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СФР выплатил детские пособия за декабрь 2023 перед Новым годом

Детские пособия выплатили в Новосибирской области до Нового года, опережая график

29 декабря 2023, 04:34
Фото: Pixabay.com
СФР выплатил детские пособия за декабрь 2023 перед Новым годом

В Новосибирской области СФР выплатил детские пособия до Нового года

Все детские пособия в 2023 году по линии СФР выплачены в Новосибирской области досрочно — последние перечислены 28 декабря. Это связано с тем, что по графику выплаты выпадали на дни новогодних каникул 2024. Региональные выплаты на детей придут на карты в январе.

В Новосибирской области 20 декабря СФР перечислил пособие по уходу за ребенком до полутора лет семьям работающих родителей. По графику день выплаты 8 января — последний день каникул.

28 декабря были выплачены детские пособия, которое должны были прийти по графику 3 января. Это единое пособие на детей до 17 лет и пособие на первого ребенка до трех лет. А также пособие на детей до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на детей от 8 до 17 лет, ежемесячные выплаты детям военнослужащих.

Выплата из средств материнского капитала была перечислена еще раньше — 26 декабря. Обычно эти деньги приходят 5 числа в Новосибирской области.

Таким образом, все федеральные детские пособия за декабрь 2023 по линии СФР выплачены еще до Нового года.

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В Новосибирской области есть еще региональные выплаты от правительства региона. Их перечисляют семьям с детьми до 10 числа каждого месяца. Таким образом, эти выплаты придут на карты уже после новогодних каникул.

Это выплаты на ребенка 3-7 лет в семьях с низкими доходами. Ежемесячные пособия на детей до 16 лет родителям-одиночкам и пособие на ребенка инвалида. Хорошая новость — они будут проиндексированы на 4,9% с 1 января. Новые размеры выплат опубликованы в материале Атас.инфо.

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