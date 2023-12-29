Детские пособия выплатили в Новосибирской области до Нового года, опережая график

28 декабря были выплачены детские пособия, которое должны были прийти по графику 3 января. Это единое пособие на детей до 17 лет и пособие на первого ребенка до трех лет. А также пособие на детей до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на детей от 8 до 17 лет, ежемесячные выплаты детям военнослужащих.