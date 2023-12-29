До 25 метров в секунду: новосибирцев ждет ураган накануне новогодней ночи

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Уже во второй половине дня 29 декабря и в субботу, 30 декабря новосибирцев собьет с ног ураганный ветер до 25 метров в секунду. В дополнение к шторму горожан ждет мокрый снег.
«В Новосибирске возможны обрывы линий связи и электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыв кровель со зданий и сооружений, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП», — сообщили в мэрии со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.
Сейчас городские службы в авральном режиме проверяют исправность систем электроснабжения (в том числе, резервных источников) и надежность крепления крыш.