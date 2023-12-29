Две новые школы на 1800 учеников откроют в Новосибирске в 2024 году

Вторая новая школа №221 будет располагаться в Ленинском районе. Она примет до 825 учеников. В школе предусмотрены отдельные помещения для класса робототехники, слесарного кабинета и студии звукозаписи. Также на территории будут два спортзала и футбольная и баскетбольная площадка.