atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

Две школы откроют в след. году

Две новые школы на 1800 учеников откроют в Новосибирске в 2024 году

29 декабря 2023, 02:21
Фото: 1MI
Две школы откроют в след. году
В 2024 году в Новосибирске планируется открыть две новые школы. Оба учебных заведения будут рассчитаны на обучение 1800 учеников.

Одна из школ, лицей №185, будет построена в Октябрьском районе на месте старого аварийного здания. Новое здание будет разделено на три блока: административный, начальной школы и старших классов с бассейном длиной 25 метров. Лицей сможет принимать до 975 учеников в одну смену.

Вторая новая школа №221 будет располагаться в Ленинском районе. Она примет до 825 учеников. В школе предусмотрены отдельные помещения для класса робототехники, слесарного кабинета и студии звукозаписи. Также на территории будут два спортзала и футбольная и баскетбольная площадка.

Напомним, ранее мы писали, что пять компаний из Новосибирска намерены строить школы за свой счет.

Пять компаний из Новосибирска намерены строить школы за свой счет
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, когда в Новосибирске завершат строительство шести школ
#Образование#Новосибирск#Школа#Школьники#Открытие#Школы#Эмилия Губарева#Ученики
Подпишитесь
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
Вчера, 23:23
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
Вчера, 14:24
Park Cafe и другие: как сносили заведения общепита в Первомайском сквере
Вчера, 06:18
Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
Вчера, 07:33
Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
Вчера, 22:31
Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
Сегодня, 01:22