Две новые школы на 1800 учеников откроют в Новосибирске в 2024 году

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
Одна из школ, лицей №185, будет построена в Октябрьском районе на месте старого аварийного здания. Новое здание будет разделено на три блока: административный, начальной школы и старших классов с бассейном длиной 25 метров. Лицей сможет принимать до 975 учеников в одну смену.
Вторая новая школа №221 будет располагаться в Ленинском районе. Она примет до 825 учеников. В школе предусмотрены отдельные помещения для класса робототехники, слесарного кабинета и студии звукозаписи. Также на территории будут два спортзала и футбольная и баскетбольная площадка.
Напомним, ранее мы писали, что пять компаний из Новосибирска намерены строить школы за свой счет.