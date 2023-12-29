Экс-мэр Новосибирска Локоть объяснил свой уход и вспомнил про «динамичное развитие»

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Слухи об уходе мэра Анатолий Локтя распространялись два дня. Вечером 28 декабря губернатор Андрей Травников лично подтвердил уход градоначальника. В пятницу 29 декабря Локоть сам высказался о своем уходе.
«Уважаемые новосибирцы, товарищи! Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу. Дважды — в 2014, и в 2019 году — на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы. Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше. Многое сделано, и многое ещё предстоит сделать», — написал глава города.
Также глава города отметил динамичное развитие Новосибирска в будущем. И признался в любви к столице Сибири: «Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец!».
Отметим, что мэр написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В настоящий момент он находится в командировке в Москве. В течение следующих 60 дней будет назначен новый градоначальник. Исполняющим обязанности временно будет Олег Клемешов.