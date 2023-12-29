«Горело снаружи»: в Колывани перед Новым годом многодетная семья осталась без жилья

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Как сообщает Сибкрай.Ru, перед уходом из дома Юлия затопила печку и повезла сына в больницу для удаления зуба. Потом женщина поехала за продуктами и по возвращении узнала о пожаре.
«Наверное, уголек выпал из печки. Гореть начало снаружи, поэтому и не сразу заметили. Сгорели полностью крыша и два окна, электропроводка поплавилась. Сейчас дом залит, бывший муж с мужиками помогает просушить», — рассказала Юлия.
У женщины трое детей: старшей- шестнадцать, младшим двойняшкам — одиннадцать. При пожаре они сумели выбраться наружу, животные — кролик и две собаки — тоже были спасены.
Администрация поселка Колывань предоставила погорельцам однокомнатную квартиру в резервном фонде. Односельчане организовали сбор денежных средств, всего на восстановление дома нужно 600 тысяч рублей.
Чтобы предложить помощь семье, можно связаться с Юлией Морозовой по номеру телефона: +7 952 900-53-21.