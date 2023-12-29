atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Дом сгорел полностью

«Горело снаружи»: в Колывани перед Новым годом многодетная семья осталась без жилья

29 декабря 2023, 10:53
Фото: Сибкрай.Ru
Дом сгорел полностью

В Новосибирской области у матери-одиночки с тремя детьми сгорел дом

Жительница поселка Колывань Юлия Морозова лишилась жилья. Частный дом сгорел днем 28 декабря, когда женщина поехала за продуктами.

Как сообщает Сибкрай.Ru, перед уходом из дома Юлия затопила печку и повезла сына в больницу для удаления зуба. Потом женщина поехала за продуктами и по возвращении узнала о пожаре.

«Наверное, уголек выпал из печки. Гореть начало снаружи, поэтому и не сразу заметили. Сгорели полностью крыша и два окна, электропроводка поплавилась. Сейчас дом залит, бывший муж с мужиками помогает просушить», — рассказала Юлия.
Сгоревшего на пожаре новосибирца похоронили как бомжа
Узнать подробнее

У женщины трое детей: старшей- шестнадцать, младшим двойняшкам — одиннадцать. При пожаре они сумели выбраться наружу, животные — кролик и две собаки — тоже были спасены.

Администрация поселка Колывань предоставила погорельцам однокомнатную квартиру в резервном фонде. Односельчане организовали сбор денежных средств, всего на восстановление дома нужно 600 тысяч рублей.

Чтобы предложить помощь семье, можно связаться с Юлией Морозовой по номеру телефона: +7 952 900-53-21.

Гирлянда могла стать причиной смертельного пожара в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Квартира сгорела из-за новогодней елки в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Помощь#Колывань#Александр Ляхов#Многодетные семьи
Подпишитесь
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
Вчера, 23:23
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
Вчера, 14:24
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
Сегодня, 03:36
Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
Вчера, 07:33
Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
Вчера, 22:31
Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
Сегодня, 01:22