Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске

Posted Вчера, 23:23
Published Вчера, 23:23
Modified Вчера, 23:23
Updated Вчера, 23:23
В нашем telegram-канале и соцсетях мы провели опрос среди читателей, чтобы узнать, какие события они считают самыми значимыми или громкими в Новосибирской области в уходящем году. Мы собрали 10 главных новостей и вспоминаем их хронологию.
Страшная трагедия произошла в Новосибирске 9 февраля в 07:40. Рано утром в доме взорвался газ, сразу же в пятиэтажке обрушились два этажа, а огонь охватил здание. Погибли 15 человек: почти все под завалами, одна жертва — в больнице.
Спасательная операция длилась больше суток. Сотрудники МЧС искали пострадавших и разбирали завалы, в то время как добровольцы собирали гуманитарную помощь для пострадавших. В школе поблизости организовали пункт временного размещения, где жители дома могли согреться, поесть и получить необходимую одежду и предметы быта. Вскоре пострадавших временно разместили в гостинице. Позже им выплатили по 100 тысяч рублей. Всего насчитали 58 собственников квартир.
Вскоре сами пострадавшие рассказали, что за несколько дней до происшествия по квартирам ходили неизвестные люди, представляющиеся сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы устраняли технические неисправности газовых плит. Уже 10 февраля были задержаны 41-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун. Их поместили в СИЗО и возбудили уголовное дело по статье «Оказание небезопасных услуг, повлекших смерть людей». В ходе расследования оказалось, что офис лжегазовщиков находился в Омске, а в интернете у них большое количество негативных отзывов.
После трагедии обрушенный дом начали разбирать. В мэрии сразу же предложили организовать на его месте сквер-мемориал. Однако планы по обсуждению отложили и не поднимаются до сих пор.
14 февраля в Новосибирске и наукограде Кольцово отменили прямые выборы мэра. К такому решению пришли депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. За принятие законопроекта проголосовали 49 парламентариев, 12 высказались против, 1 человек воздержался от голосования. Принятый порядок будет действовать после истечения полномочий действующих мэров. Срок мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекает в апреле 2024 года.
Таким образом, главы городов теперь будут не выбираться народом, а назначаться депутатами городского совета. Отбор будет проходить в два этапа. Сначала любой кандидат может заявиться на выборы. Он будет обязан пройти «собеседование» с депутатами и сдать тест на знание некоторых аспектов. После — депутаты выберут кандидата из тех, кто успешно прошел испытания.
Отметим, что Новосибирск был одним из последних городов, где еще сохранялись прямые выборы мэра. Также они оставались в Кемерово, Абакане, Хабаровске и Якутске. В соседнем Томске на новую систему перешли в октябре 2022 года.
Несмотря на то, что новый порядок уже принят, в обществе и властных структурах до сих пор активно обсуждается эта тема. Так, например, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя будущее назначение мэра, отметил, что несомненно будет влиять на ход выборов.
Июнь в 2023 году стал аномально жарким в Новосибирске. Как отмечали синоптики, он стал самым знойным за всю историю метеонаблюдений. В некоторых районах города температура воздуха превышала +40 градусов. От духоты не спасали даже кондиционеры.
Чрезмерно высокие температуры начали устанавливать еще в конце мая. В июне средняя температура составляла +35 градусов. Некоторые компании даже переводили своих сотрудников на удаленку или вводили сокращенный рабочий день. Горожане спасались от погоды за городом и даже уезжали в другие города.
Аномальная жара в Новосибирской области продлилась почти все лето. Из-за нее в регионе началась засуха, которая повлекла за собой неурожай.
13 августа на левом берегу Оби, наконец, открыли новый ЛДС «Сибирь-Арена». К этому власти Новосибирской области шли несколько лет. Ледовую арену должны были сдать еще летом 2022 года — до проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею, который был запланирован на декабрь–январь 2023 года.
Однако Национальная хоккейная лига после начала спецоперации на Украине заявила, что не будет проводить МЧМ-23 в России. Тогда строительство ЛДС затянулось. Возводить комплекс начали еще в 2019 году. Его стоимость на тот момент оценивали в 3,5 млрд рублей. В 2020 году она выросла до 10,5 млрд рублей.
В 2021 году, за полтора года до сдачи объекта, Контрольно-счетная палата Новосибирской области отчиталась о том, что арена готова лишь на 25%. В марте объект проверил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, он подписал распоряжение о выделении дотации в размере 2,5 млрд рублей, цена снова выросла. Вскоре после этого Ростехнадзор нашел многочисленные нарушения в строительстве и отклонения от проектной документации.
Через год готовность выросла до 65%. К строительству стали привлекать больше рабочих, чтобы нагнать сроки, однако в них уложиться не удалось. Вместо этого стоимость строительства снова выросла — с 3,5 до 14,4 млрд рублей. Это объяснили удорожанием материалов, вызванных санкциями в отношении России.
Осенью 2022 года случилась еще одна беда — арест начальника МУП «Метро МиР» Александра Мысика. В отношении него было возбуждено уголовное дело из-за подмены материалов при строительстве дорог к ЛДС.
Только во второй половине лета 2023 года работы вышли на завершающий этап, и спортсмены начали переезжать на ледовую арену. 13 августа ее торжественно сдали. Правда, какое-то время на ней еще невозможно было играть. Сейчас арена уже принимает матчи.
Станцию метро «Спортивная» должны были открыть вместе с новым ЛДС — перед началом МЧМ-2023. Однако она оказалась более проблемной в сравнении с ледовой ареной. Станция должна стать важнейшим пунктом для болельщиков, обеспечить транспортную доступность нового комплекса. Однако ЛДС уже работает, а метро к нему до сих пор не ходит, что вызывает множество сложностей у гостей и даже спортсменов — один из хоккеистов чуть не опоздал на матч из-за пробок и отсутствия станции.
Ее возведение также началось в 2019 году, а открытие было запланировано на лето 2022 года. Правда, после начала спецоперации сроки сдачи объекта начали постоянно переносить: сначала на ноябрь 2022 года, а вскоре — на конец года. Тогда начались проблемы с документацией. Губернатор Анатолий Локоть заранее предупреждал мэрию о том, что необходимо внести изменения в нее. Однако муниципалитет не прислушался к рекомендации, из-за чего начались проблемы — вопросы возникают до сих пор у Госстройнадзора. Дело в том, что сама станция фактически готова, однако ее невозможно открыть до тех пор, пока не будут решены все бюрократические процедуры.
Теперь срок ввода перенесли на 2024 год. Недавно губернатор заявил об уверенности в том, что станцию откроют весной следующего года. Правда, разрешение на строительство «Спортивной» неделю назад продлили до 25 июня.
Аварийная посадка самолета Airbus A320-214 «Уральских авиалиний» произошла 12 сентября в пшеничном поле у деревни Каменка в Убинском районе Новосибирской области. Лайнер направлялся из Сочи в Омск. Однако во время посадки в Омске из-за внештатной ситуации пилоты решили резко развернуться в новосибирский аэропорт Толмачево. Причиной стала неисправность в гидравлической системе.
В пути до Новосибирска выяснилось, что топлива может не хватить на весь полет. Тогда было принято решение совершить посадку в поле. Приземление прошло успешно — в десятом часу утра по местному времени, никто не пострадал. Пассажиров в тот же день направили автобусами в Омск, позже им выплатят компенсации в 15 млн рублей суммарно.
Сразу же была создана комиссия для расследования причин аварии. В следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Весь экипаж отстранили от полетов на время расследования.
Сейчас самолет до сих пор находится в поле. Его точная судьба пока неизвестна. Предполагается, что он в рабочем состоянии, однако взлет с поля невозможен, так как это понесет большие расходы. Скорее всего, его разберут и будут вывозить из области по частям.
Во время расследования были выявлены нарушения в работе «Уральских авиалиний». Также стало известно, что пилотов, посадивших самолет, попросили уволиться из компании. Из-за этого супруга одного из них даже обратилась к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. В авиакомпании сообщили, что информация об увольнении является фейком.
Первомайский сквер начали реконструировать в мае 2023 года — за один месяц до празднования Дня города. Так Новосибирск лишился одной из главных площадок до празднования. Предполагалось, что парк сдадут к концу лета. На работы выделили более 118 млн рублей.
Правда, до конца сезона это сделать не получилось, и срок перенесли на 30 сентября. В мэрии уверяли, что сквер сдадут в этом году. Правда, позже его вновь перенесли — на 15 октября. Как заявил мэр Анатолий Локоть, по документам срок исполнения контракта истекал именно в этот день. Правда, и к 15 октября зеленая зона не была готова. Чтобы исключить возмущения горожан, был открыт проход по скверу, несмотря на многочисленные, опасные для жизни участки — открытые люки и оголенные провода. Новую дату открытия назначили на 30 октября, но и к этому времени работы не завершились. Тогда завершение реконструкции перенесли и вовсе на 2024 год.
Вместе с тем выяснилось, что проблема реконструкции затронула не только Первомайский сквер, но и другие зеленые зоны. В срок не были сданы парк в пойме реки Каменка, «Монастырский сквер» на улице Фадеева, также затянулся ремонт пространства у цирка. Оказалось, что работы выполняют малоизвестные подрядчики, которые регулярно берутся исполнять госконтракты и стабильно их нарушают. Анатолий Локоть, комментируя эту проблему, пояснил, что «проблема нерешаема», так как на конкурсе выигрывают те исполнители, которые указывают самую низкую цену.
Строительство четвертого моста в Новосибирске обсуждалось еще в 2008 году, а запустилось только через 10 лет. Изначально стоимость проекта оценивалась в 34 млрд рублей. Его начали возводить по концессионному соглашению с ГК «ВИС». Правда, сразу же цена проекта выросла до 44,7 млрд рублей. Причина та же, что и в случае с ЛДС — удорожание стройматериалов. К концу 2022 года стоимость снова выросла, из резервного фонда правительства РФ предоставили еще 7 млрд рублей. При этом КСП регулярно констатировала отставание от графика. Так, например, в декабре прошлого года готовность составляла 55,4%, хотя должна была 78,7%.
В июле 2023 года министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что мост должен быть полностью готов к концу 2023 года, подрядчик же отчитывался о готовности в 90%. Но уже через четыре месяца все планы изменились.
В контрольно-счетной палате региона сообщили, что реальная готовность четвертого моста составляет 69%, то есть за год она выросла всего на 13,6%. В ГК «ВИС» внезапно заявляют о приостановке всех работ, а винят в этом облправительство: за ошибки в проектной документации, отсутствие подключения к городской канализации и срыв сроков в проведении некоторых работ. Кроме того, администрация наложила запрет на использование 3,3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.
Вскоре после приостановке работ между ГК «ВИС» и правительством развязалась война. В итоге работы возобновили через неделю. Правда, сроки сдачи объекта сильно сдвинулись. В итоговой пресс-конференции губернатор Андрей Травников отметил, что ситуация с отставанием от сроков длится третий год подряд. Сейчас предполагаемую дату сдачи наметили на конец 2024 года.
Кризис с яйцами и куриным мясом во всей России начался в середине осени. В начале ноября жители Новосибирской области заметили, что цены на яйца взлетели до 106 рублей, а в некоторых ресторанах (например, KFC) пропала курятина. Стоимость продуктов постепенно росла, и в итоге стоимость десятка в некоторых магазинах могла достигать 150 рублей.
В нескольких торговых сетях замечали дефицит яиц — полки были почти пусты, из-за высокого спроса две птицефабрики в регионе отказались от выпуска яиц. Цена на курицу превышала 500 рублей за кг. Катастрофическая ситуация наблюдалась во всех субъектах РФ. Федеральная антимонопольная служба начала проверку.
Россияне начали жаловаться президенту Владимиру Путину. Во время итоговой Прямой линии глава государства прокомментировал ситуацию на рынке. Он отметил, что вопрос решается. Уже запланирован импорт яиц из Турции и Азербайджана. Зарубежные яйца могут появиться на полках новосибирских магазинов уже в 2024 году.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также высказался на тему повышения цен на яйца. Он отметил, что такая ситуация возникла из-за подорожания ветпрепаратов, перебоев п поставках, а также резким повышением спроса на продукцию. Цены при этом, по словам главы региона, стабилизируются.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовника под продюсерством Тимура Бекмамбетова стал настоящим хитом уходящего года. Вся Россия обсуждала нашумевшую работу, снятую по книге о казанских ОПГ. В сериале присутствовало большое количество сцен насилия и смертей, что не понравилось многих общественникам. Глава Союза Отцов в Новосибирской области Сергей Майоров заявил, что картину необходимо запретить, так как ее в основном смотрят подростки, которые перенимают модель поведения главных героев. «Слово пацан» также потребовали проверить депутаты Госдумы.
Многие же простые граждане на фоне хайпа вокруг сериала стали вспоминать свои 90-е, уличные разборки и банды. На сервисах по размещению онлайн-объявлений стали появляться предложения о продаже вещей, «как у пацанов». Такой бум воспользовался большой популярностью у новосибирцев. Всего на площадке «Авито» в Новосибирской области были размещены 3 500 объявлений с тематическими куртками, шапками, брюками и рубашками.
С Новосибирском этот сериал, кстати, связывает актер Никита Кологривый, который сыграл роль Кащея. Несмотря на успех картины, артист заявил, что эта роль была одна из самых тяжелых и неприятных, так как персонаж вызывает отторжение.
О возможной отставке Анатолия Локтя стало известно 26 декабря. Информация об этом распространилась в малочисленных telegram-каналах. Вскоре сообщение опроверг пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
Однако 28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Анатолий Локоть написал заявление по собственному желанию. Он должен перейти на новую должность в федеральных структурах. Как сообщил источник «Известий», Анатолий Локоть может стать помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина в вопросах белорусско-российских отношений.
Сейчас временно исполняющим обязанности мэра назначен некогда заместитель Локтя Олег Клемешов. В январе будет назначена процедура выборов нового мэра.
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