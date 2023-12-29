Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске

Ее возведение также началось в 2019 году, а открытие было запланировано на лето 2022 года. Правда, после начала спецоперации сроки сдачи объекта начали постоянно переносить: сначала на ноябрь 2022 года, а вскоре — на конец года. Тогда начались проблемы с документацией. Губернатор Анатолий Локоть заранее предупреждал мэрию о том, что необходимо внести изменения в нее. Однако муниципалитет не прислушался к рекомендации, из-за чего начались проблемы — вопросы возникают до сих пор у Госстройнадзора. Дело в том, что сама станция фактически готова, однако ее невозможно открыть до тех пор, пока не будут решены все бюрократические процедуры.