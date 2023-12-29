Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
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Updated Сегодня, 01:24
2 апреля в Новосибирске в Доме культуры Железнодорожников состоится концерт Лолиты Милявской. В связи с участием певицы на скандальной «раздетой» вечеринке Насти Ивлеевой, её выступления начали отменять по всей стране. Так, концерт Лолиты уже был отменен в Барнауле, где он должен был состояться 29 марта.
Однако, организаторы концерта в Новосибирске, что билеты на апрельское выступление все еще продаются. Стоимость одного билета составляет от 4500 до 7000 рублей.
Представители Дома культуры Железнодорожников подтвердили, что пока нет информации об отмене концерта и подтверждают его проведение. Как показывает практика, концерт может отмениться день в день, чем разозлит публику. Также еще никто не жаловался из общественников.