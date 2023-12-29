Кощей из «Слово пацана» хочет открыть киноконцерн в Новосибирске

Он также рассказал о своем отношении к Новосибирску. Актер вспомнил конец 90-х годов и сравнил его с тем, что показали в сериале «Слово пацана». Кологривый вспоминает, что раньше в Новосибирске «могли спросить» за прическу и цветную одежду. Причем он сам это делал у людей на улице и даже брил их налысо.