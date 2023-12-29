Кощей из «Слово пацана» хочет открыть киноконцерн в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Никита Кологривый, недавно прославившийся ролью Кощея в сериале «Слово пацана» дал интервью блогеру и рэперу Эльдару Джарахову. Во время разговора актер отметил, что планирует открыть компанию по производству фильмов. Причем сделать это хочет на малой Родине — в Новосибирске.
«Я хочу в Новосибирске открыть большой киноконцерн, чтобы со всей страны могли приезжать, как в Лос-Анджелес. Чтобы мы могли приезжать и использовать сибирский ресурс быстро и доступно», — заявил артист.
Он также рассказал о своем отношении к Новосибирску. Актер вспомнил конец 90-х годов и сравнил его с тем, что показали в сериале «Слово пацана». Кологривый вспоминает, что раньше в Новосибирске «могли спросить» за прическу и цветную одежду. Причем он сам это делал у людей на улице и даже брил их налысо.