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Актер дал интервью на 2,5 часа

Кощей из «Слово пацана» хочет открыть киноконцерн в Новосибирске

29 декабря 2023, 03:02
Фото: youtube-канал «Джарахов»
Актер дал интервью на 2,5 часа

Никита Кологривый из «Слово пацана» хочет открыть киноконцерн в Новосибирске

Из Новосибирска актер нашумевшего сериала хочет сделать сибирских Лос-Анджелес, куда будут приезжать звезды разной величины.

Никита Кологривый, недавно прославившийся ролью Кощея в сериале «Слово пацана» дал интервью блогеру и рэперу Эльдару Джарахову. Во время разговора актер отметил, что планирует открыть компанию по производству фильмов. Причем сделать это хочет на малой Родине — в Новосибирске.

«Я хочу в Новосибирске открыть большой киноконцерн, чтобы со всей страны могли приезжать, как в Лос-Анджелес. Чтобы мы могли приезжать и использовать сибирский ресурс быстро и доступно», — заявил артист.

Он также рассказал о своем отношении к Новосибирску. Актер вспомнил конец 90-х годов и сравнил его с тем, что показали в сериале «Слово пацана». Кологривый вспоминает, что раньше в Новосибирске «могли спросить» за прическу и цветную одежду. Причем он сам это делал у людей на улице и даже брил их налысо.

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