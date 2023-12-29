Мэр Сочи Копайгородский: Вместо фейерверков город потратит средства на бойцов СВО

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На заседании оргкомитета по проведению новогодних и рождественских праздников было решено направить средства, сэкономленные на салютах, на помощь участникам специальной военной операции, пишет kuban.mk.ru.
Алексей Копайгородский призвал население и организации города присоединиться к этой акции. Соответствующее обращение было опубликовано в телеграм-канале мэра.
По распоряжению Копайгородского все основные элементы праздничного оформления города выполнены в единой, характерной только для Сочи, авторской стилистике. Градоначальник подчеркнул, что в основу праздничного оформления легли темы укрепления семейных ценностей, патриотизма, любви к своей стране и своему городу — Сочи.
В этом году на площади Флага в центре Сочи установили 23-метровую искусственную ель, украшенную шарами белого, золотого и бордового цветов. Стоит отметить, что в этом году именно эти три цвета взяты за основу при оформлении города к Новому году. Такое распоряжение дал Алексей Копайгородский.
Во всех районах Сочи к Новому году оборудованы фотозоны, подключена праздничная иллюминация, установлены тематические новогодние локации.
Как сообщил Копайгородский, в праздничные дни Сочи и курорты города посетят не менее двухсот семидесяти тысяч гостей. Мэр рассказал, что сочинская администрация подготовила для жителей и гостей города разнообразную праздничную программу из более чем 250 мероприятий.
Новогодние ярмарки открылись на праздники в каждом районе Сочи, в том числе и на главной городской площади. Помимо этого, мэр Сочи рассказал об открытии 22 елочных базаров в разных уголках города.
По поручению Алексея Копайгородского, а также главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Сочи на весь период новогодних праздников предусмотрено усиление мер безопасности.
Городские власти при подготовке к празднованию Нового года не обошли стороной и детей, требующих особого внимания. Более тринадцати тысяч подарков подготовлено для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей участников спецоперации. Как уточнил Копайгородский, подарки от администрации получат также одаренные ребята.