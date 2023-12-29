atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Мэр Сочи Копайгородский: Вместо фейерверков город потратит средства на бойцов СВО

Мэр Сочи Копайгородский: Вместо фейерверков город потратит средства на бойцов СВО

29 декабря 2023, 11:33
Фото: пресс-службы администрации Сочи
Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что городская администрация приняла решение отменить фейерверки в честь празднования нового, 2024 года, чтобы помочь бойцам СВО. Тем не менее горожан и туристов ждет насыщенная развлекательная программа.
Фото: пресс-службы администрации Сочи

На заседании оргкомитета по проведению новогодних и рождественских праздников было решено направить средства, сэкономленные на салютах, на помощь участникам специальной военной операции, пишет kuban.mk.ru.

Алексей Копайгородский призвал население и организации города присоединиться к этой акции. Соответствующее обращение было опубликовано в телеграм-канале мэра.

По распоряжению Копайгородского все основные элементы праздничного оформления города выполнены в единой, характерной только для Сочи, авторской стилистике. Градоначальник подчеркнул, что в основу праздничного оформления легли темы укрепления семейных ценностей, патриотизма, любви к своей стране и своему городу — Сочи.

В этом году на площади Флага в центре Сочи установили 23-метровую искусственную ель, украшенную шарами белого, золотого и бордового цветов. Стоит отметить, что в этом году именно эти три цвета взяты за основу при оформлении города к Новому году. Такое распоряжение дал Алексей Копайгородский.

Во всех районах Сочи к Новому году оборудованы фотозоны, подключена праздничная иллюминация, установлены тематические новогодние локации.

Как сообщил Копайгородский, в праздничные дни Сочи и курорты города посетят не менее двухсот семидесяти тысяч гостей. Мэр рассказал, что сочинская администрация подготовила для жителей и гостей города разнообразную праздничную программу из более чем 250 мероприятий.

Новогодние ярмарки открылись на праздники в каждом районе Сочи, в том числе и на главной городской площади. Помимо этого, мэр Сочи рассказал об открытии 22 елочных базаров в разных уголках города.

По поручению Алексея Копайгородского, а также главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Сочи на весь период новогодних праздников предусмотрено усиление мер безопасности.

Городские власти при подготовке к празднованию Нового года не обошли стороной и детей, требующих особого внимания. Более тринадцати тысяч подарков подготовлено для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей участников спецоперации. Как уточнил Копайгородский, подарки от администрации получат также одаренные ребята.

Подпишитесь
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
Вчера, 23:23
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
Вчера, 14:24
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
Сегодня, 03:36
Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
Вчера, 07:33
Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
Вчера, 22:31
Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
Сегодня, 01:22