Мэр Сочи Копайгородский: Вместо фейерверков город потратит средства на бойцов СВО

В этом году на площади Флага в центре Сочи установили 23-метровую искусственную ель, украшенную шарами белого, золотого и бордового цветов. Стоит отметить, что в этом году именно эти три цвета взяты за основу при оформлении города к Новому году. Такое распоряжение дал Алексей Копайгородский.