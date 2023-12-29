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Модульбанк выступает за здоровый образ жизни при участии платформы по бегу MoneyRun

Модульбанк выступает за здоровый образ жизни при участии платформы по бегу MoneyRun

29 декабря 2023, 07:31
Фото: Midjourney
В современном обществе с каждым годом все популярнее становятся темы здоровья и ведения активного образа жизни. В России многие организации тоже поддерживают проекты, целью которых является пропагандирование спортивных занятий и здорового образа жизни.

В числе прочих организаций банки также содействуют ряду программ, мотивирующих российских граждан на ведение здорового образа жизни. Финансовые организации активно участвуют в различных социальных проектах и спонсорских инициативах, поддерживая спортивные мероприятия — как государственного, так и регионального масштаба, курируя спортивные клубы, школы и федерации и инвестируя в строительство и модернизацию инфраструктуры спорта. Благодаря поддержке финансовых организаций в России строятся стадионы и спортивные комплексы, открываются новые тренажерные залы, пишет gorod55.ru.

Некоторые банки грамотно подогревают интерес к здоровому образу жизни среди россиян. Те клиенты, которые занимаются спортом и посещают спортивные мероприятия, могут пользоваться скидками и бонусами, предлагаемыми в рамках программ лояльности.

Среди подобных проектов следует упомянуть программу поддержки бегового сообщества, которую реализует Модульбанк при участии компании MoneyRun — разработчика нового приложения для смартфонов. В этом приложении можно обменивать километры своих беговых дистанций на рубли. По мере повышения уровня любители бега повышают и курс обмена километров на финансовые средства. Деньги можно вывести на карту банка и потратить на любые товары и услуги. Сейчас только работники банка являются участниками проекта, но вскоре этой возможностью смогут воспользоваться все клиенты организации.

Согласно мнению главы правления Модульбанка Павла Семенова, занимающиеся спортом банковские служащие становятся более эффективными в работе и в жизни. Улучшив состояние своего здоровья и получая регулярный заряд энергии, сотрудники банка лучше справляются с задачами, требующими нестандартного подхода, и быстрее преодолевают любые трудности.

Модульбанк, последние несколько лет выступающий в роли бизнес-хаба, может внедрить идею поддержки здорового образа жизни в коллективы большей части компаний предпринимательского сообщества. Несомненно, от такой инициативы выгоду получат все. В организациях будут трудиться здоровые во всех смыслах работники, при этом будут стремиться сохранять активность и то, что, как говорится, не купишь ни за какие деньги.

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