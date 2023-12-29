Модульбанк выступает за здоровый образ жизни при участии платформы по бегу MoneyRun

Модульбанк, последние несколько лет выступающий в роли бизнес-хаба, может внедрить идею поддержки здорового образа жизни в коллективы большей части компаний предпринимательского сообщества. Несомненно, от такой инициативы выгоду получат все. В организациях будут трудиться здоровые во всех смыслах работники, при этом будут стремиться сохранять активность и то, что, как говорится, не купишь ни за какие деньги.