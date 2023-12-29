Напрасные слова: что обещал и не выполнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Спустя два срока нахождения Локтя на посту градоначальника здание театра Афанасьева на Серебренниковской по-прежнему стоит недостроенным, но театр обрел новый дом в здании, где раньше располагался кинотеатр «Пионер». Гостиница на Маркса в финальной стадии достройки, хотя предполагалось, что она примет постояльцев накануне так и не состоявшегося молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Остается незавершенным здание автовокзала на Красном проспекте, но вместо этого за счет частных инвестиций построен новый автовокзал на Гусинобродском шоссе. Ну, а ДК «Сибсельмаш» и вовсе снесли в угоду застройщику. Теперь на его месте появятся очередные апартаменты.