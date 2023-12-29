Напрасные слова: что обещал и не выполнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:48
Анатолий Локоть занимал пост мэра Новосибирска почти два полных срока. Безусловно, самые громкие заявления были сделаны в ходе предвыборной кампании 2014 года. После его победы тогда звучали голоса, что он и не собирался стать первым, мол, поэтому и обещал больше, чем можно было выполнить. Итак, бросим взгляд на программу кандидата Анатолия Локтя образца 2014 года.
Увеличение городского бюджета до 50 млрд рублей или 50% от бюджета области. К концу первой пятилетки заявленных цифр достигнуто не было. В 2019 году доходная часть городского бюджета составляла 43 млрд, соответствующая статья областной казны — 159,5 млрд. Таким образом размер бюджета Новосибирска составлял около трети от бюджета регионального.
В 2023 году доходная часть бюджета Новосибирска составляла немногим более 82 млрд рублей, региональные доходы — на уровне 276 млрд. Как видим, в процентном соотношении разрыв еще больше увеличился.
Рост неналоговых доходов за счет повышения эффективности использования муниципального имущества и поступлений от наружной рекламы. Несмотря на громкие слова, этот показатель неуклонно снижался. Муниципалитет объяснял такую картину тем, что в результате приватизации у города становится все меньше собственного имущества, которое можно сдавать в аренду и ссылался на аналогичную ситуацию в других крупных российских городах.
Сократить затраты на пропаганду деятельности мэрии в СМИ. Несмотря на громкие заявления, отчасти, вызванные тем, что в 2014 году против команды Локтя активно использовался ресурс муниципального информационного агентства «Новосибирск», включающего в себя цикл телепроизводства, радиостанцию и интернет-портал, после победы на выборах Локоть продолжил тактику своего предшественника. Муниципальное информагентство по-прежнему финансируется из городского бюджета и с каждым годом эти расходы растут. Продолжает мэрия и практику заключения контрактов с местными СМИ.
Согласно опубликованному в 2022 году отчету Контрольно-счетной палаты, траты муниципалитета на освещение своей работы в СМИ в 2019 году, когда мэр Локоть переизбрался на второй срок, составили 125 млн рублей. Контрактами с мэрией были связаны 99% местных средств массовой информации.
Завершение строительства брошенных объектов — гостиницы на площади Маркса, автовокзала, театра Афанасьева, ДК «Сибсельмаш».
Спустя два срока нахождения Локтя на посту градоначальника здание театра Афанасьева на Серебренниковской по-прежнему стоит недостроенным, но театр обрел новый дом в здании, где раньше располагался кинотеатр «Пионер». Гостиница на Маркса в финальной стадии достройки, хотя предполагалось, что она примет постояльцев накануне так и не состоявшегося молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Остается незавершенным здание автовокзала на Красном проспекте, но вместо этого за счет частных инвестиций построен новый автовокзал на Гусинобродском шоссе. Ну, а ДК «Сибсельмаш» и вовсе снесли в угоду застройщику. Теперь на его месте появятся очередные апартаменты.
Сократить транзит через город за счет завершения строительства Южного и Восточного объездов. За эти годы работы на стройке Восточного объезда уже полностью останавливались, главный подрядчик, «Сибмост», был признан банкротом, потом работы снова возобновились. Но город ко всему этому не имеет и не имел никакого отношения — все упирается в федеральное финансирование и лоббистские возможности региональных чиновников, поскольку заказчиком строительства Восточного обхода выступает ФКУ «Сибуправтодор». Про возможные сроки начала строительства Южного обхода сейчас вообще предпочитают не вспоминать.
Готовность баллотироваться на пост губернатора Новосибирской области. Это уже не предвыборная программа-2014. Такое обещание Анатолий Локоть дал в апреле 2018 года, на встрече представителями городской организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Вместо этого позже на свет появился так называемый «пакт Травникова-Локтя», согласно которому «Единая Россия» помогает Локтю в переизбрании на второй срок в 2019, а он в обмен отказывается от губернаторских амбиций, чтобы не мешать победить на выборах главы региона Андрею Травникову.
Сохранить прямые выборы мэра в Новосибирске. О необходимости и важности сохранения демократической процедуры выборов главы муниципалитета Локоть заявил сразу после своей победы на выборах в 2019 году. Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в конце апреля 2023, в начале декабря горсовет в первом чтении принял порядок отбора кандидатов на пост мэра.
В конце декабря Анатолий Локоть заявил о сложении полномочий, которые формально истекают в апреле 2024 года.