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Названо имя депутата

Названо имя нового депутата Заксобрания Новосибирской области

29 декабря 2023, 05:52
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Названо имя депутата
Екатерина Белькова стала новым депутатом Заксобрания Новосибирской области, заменив Анастасию Андронову, которая сложила свои полномочия.

В Новосибирской области новым депутатом Заксобрания стала Екатерина Белькова. Она представляет партию ЛДПР и заняла место Анастасии Андроновой, которая решила сложить полномочия и перейти на работу в горсовет Новосибирска.

Екатерина Белькова родилась в Новосибирске и окончила Томский государственный университет. С 2017 года она является членом ЛДПР.

Анастасия Андронова выиграла выборы в горсовет в избирательном округе №40. В этом округе ранее была депутатом Хельга Пирогова*, которая лишилась мандата и покинула Россию.

*Минюст России признал Хельгу Пирогову лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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#Политика#Новосибирск#Депутат#Выборы#Заксобрание#Эмилия Губарева
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