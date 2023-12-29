Названо имя нового депутата Заксобрания Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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В Новосибирской области новым депутатом Заксобрания стала Екатерина Белькова. Она представляет партию ЛДПР и заняла место Анастасии Андроновой, которая решила сложить полномочия и перейти на работу в горсовет Новосибирска.
Екатерина Белькова родилась в Новосибирске и окончила Томский государственный университет. С 2017 года она является членом ЛДПР.
Анастасия Андронова выиграла выборы в горсовет в избирательном округе №40. В этом округе ранее была депутатом Хельга Пирогова*, которая лишилась мандата и покинула Россию.
*Минюст России признал Хельгу Пирогову лицом, выполняющим функции иностранного агента.