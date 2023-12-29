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Новосибирцу испортили отпуск

Отпуск за 4 млн: новосибирца не выпустили в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте

29 декабря 2023, 04:20
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирцу испортили отпуск

Новосибирца не выпустили в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте

Новосибирца не выпустили в Таиланд из-за ошибки в паспорте, что привело к большим финансовым потерям: теперь сибиряк намерен подать в суд на миграционное ведомство для получения компенсации.

Новосибирца развернули прямо в аэропорту, и его семье пришлось отправиться в путешествие без него. Александр* рассказывает что неоднократно летал по загранпаспорту и никаких проблем не возникало, однако при прохождении контроля 27 декабря обнаружилась неточность в документе: срок окончания написан 2 сентября в одной графе, а в самом низу ― 1 сентября. В связи с новым законом, любые ошибки в заграничном паспорте приводят к отказу в выезде.

Путешественник очень расстроился, так как заплатил значительную сумму за путешествие — около 4,5 млн рублей. Чтобы оформить документ по экстренному случаю, потребовалось бы три дня, но в миграционной службе заявили: «У вас же никто не умер». Тогда сибиряк объявил о своих намерениях подать в суд. В итоге паспорт сделали. Но появилась другая проблема: билетов практически нет или они очень дорогие (по 360 тысяч). Если Александр сможет добраться до Таиланда, то начнет верить в волшебство и Деда Мороза.

После возвращения из отпуска он все равно намерен подать в суд на миграционное ведомство и потребовать компенсацию за материальный и моральный ущерб, сообщает Infopro54.

*имя героя изменено

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