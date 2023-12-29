Отпуск за 4 млн: новосибирца не выпустили в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Новосибирца развернули прямо в аэропорту, и его семье пришлось отправиться в путешествие без него. Александр* рассказывает что неоднократно летал по загранпаспорту и никаких проблем не возникало, однако при прохождении контроля 27 декабря обнаружилась неточность в документе: срок окончания написан 2 сентября в одной графе, а в самом низу ― 1 сентября. В связи с новым законом, любые ошибки в заграничном паспорте приводят к отказу в выезде.
Путешественник очень расстроился, так как заплатил значительную сумму за путешествие — около 4,5 млн рублей. Чтобы оформить документ по экстренному случаю, потребовалось бы три дня, но в миграционной службе заявили: «У вас же никто не умер». Тогда сибиряк объявил о своих намерениях подать в суд. В итоге паспорт сделали. Но появилась другая проблема: билетов практически нет или они очень дорогие (по 360 тысяч). Если Александр сможет добраться до Таиланда, то начнет верить в волшебство и Деда Мороза.
После возвращения из отпуска он все равно намерен подать в суд на миграционное ведомство и потребовать компенсацию за материальный и моральный ущерб, сообщает Infopro54.
*имя героя изменено