Отпуск за 4 млн: новосибирца не выпустили в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте

Путешественник очень расстроился, так как заплатил значительную сумму за путешествие — около 4,5 млн рублей. Чтобы оформить документ по экстренному случаю, потребовалось бы три дня, но в миграционной службе заявили: «У вас же никто не умер». Тогда сибиряк объявил о своих намерениях подать в суд. В итоге паспорт сделали. Но появилась другая проблема: билетов практически нет или они очень дорогие (по 360 тысяч). Если Александр сможет добраться до Таиланда, то начнет верить в волшебство и Деда Мороза.