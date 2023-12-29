«Подарок к Новому году»: новосибирцы комментируют отставку Анатолия Локтя

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Соответствующие комментарии появились как на официальной странице Анатолия Локтя в социальной сети «ВКонтакте», так и в паблике «АСТ-54». Ряд новосибирцев считает, что отставка мэра изменит Новосибирск к лучшему.
«Поддерживаю уход. Очень ждем сильного духом правителя, при котором Новосибирск будет процветать. „Умные“ остановки, шестые вагоны в метро, мытье асфальта летом, отсутствие пыли», — написала Надежда Ложеницына на официальной странице Анатолия Локтя.
Сибирячку поддерживают остальные новосибирцы. «В Магнитогорске сменился мэр. Город стал, как в Европе», — заявил Дмитрий Кадыков. «Новосибирск развалил. Пошел дальше», — прокомментировал уход Локтя Александр Шевченко в «АСТ-54».
Горожане подмечают, что уход Анатолия Локтя совпал с предновогодними хлопотами. «Очень хороший подарок для жителей. Его ждали даже больше, чем дети Деда Мороза», — подчеркнул Евгений Пушкарев в официальном аккаунте Анатолия Локтя. «За это надо будет выпить», — мечтает Алексей Попов в «АСТ-54».
Впрочем, помимо волны негатива, имеются и относительно позитивные комментарии. Некоторые новосибирцы пытаются рассуждать на тему, является ли уход Анатолия Локтя благом для города.
«Все познается в сравнении. Посмотрим, каким будет следующий мэр — тогда и сравним, и оценим. А настоящую причину ухода мы так и не узнаем», — анализирует событие Олег Киселев на официальной странице экс-мэра Новосибирска.
«Смешанные чувства, конечно, от такого решения. Были большие ожидания, когда Вы выиграли выборы в первый раз. Но или система сильнее личности, то ли что-то пошло не так. Обещания остались обещаниями. Жалко, что федеральный онкоцентр так и остался мечтами. Вот и думаю, чем запомнится Ваше правление. Кстати, всегда голосовал за Вашу кандидатуру», — рассуждает Андрей Ситьков.
Анатолий Локоть официально ушел в отставку 28 декабря, его обязанности временно будет исполнять вице-мэр Олег Клемешов. В околополитических кругах уже ходят слухи о приходе Локтя в правительство Мишустина, но информация официально не подтверждается.