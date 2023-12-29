«Подарок к Новому году»: новосибирцы комментируют отставку Анатолия Локтя

«Смешанные чувства, конечно, от такого решения. Были большие ожидания, когда Вы выиграли выборы в первый раз. Но или система сильнее личности, то ли что-то пошло не так. Обещания остались обещаниями. Жалко, что федеральный онкоцентр так и остался мечтами. Вот и думаю, чем запомнится Ваше правление. Кстати, всегда голосовал за Вашу кандидатуру», — рассуждает Андрей Ситьков.