Погода в Новый год 31 декабря в Новосибирске — прогноз синоптиков

Примерно такую же картину рисуют и синоптики сервиса ЯндексПогода. В ночь на 31 декабря похолодает до -8 градусов, днем потеплеет до -3. Однако новогодняя ночь обещает быть теплой (-5 градусов), комфортно будет и днем (-5 градусов). Первый день нового 2024 года прогнозируется весьма снежным.