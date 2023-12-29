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31 декабря в Новосибирске будет теплым и снежным

Погода в Новый год 31 декабря в Новосибирске — прогноз синоптиков

29 декабря 2023, 10:10
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
31 декабря в Новосибирске будет теплым и снежным

Синоптики рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь в Новосибирске

Новый год уже не за горами и новосибирцев ждет праздничная ночь. Какую погоду за окном прогнозируют синоптики — в материале Atas. Info.

Согласно прогнозу ресурса Gismeteo, 31 декабря в Новосибирске будет относительно теплым. В ночные часы похолодает до -7 градусов, днем воздух прогреется до -3. В новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -9 градусов, днем желающие прогуляться сибиряки ощутят до -1 градуса. Ветер будет дуть до двенадцати метров в секунду, ночью и днем выпадет снег.

Примерно такую же картину рисуют и синоптики сервиса ЯндексПогода. В ночь на 31 декабря похолодает до -8 градусов, днем потеплеет до -3. Однако новогодняя ночь обещает быть теплой (-5 градусов), комфортно будет и днем (-5 градусов). Первый день нового 2024 года прогнозируется весьма снежным.

Специалисты Западно-Сибирского метеорологического центра обещают похолодание до -8 в ночь на 31 декабря. Днем воздух прогреется до -5 градусов. Последний день уходящего 2023 года тоже будет весьма снежным. Днем 1 января ожидается до -6 градусов.

Напомним, что на 29 и 30 декабря в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение.

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