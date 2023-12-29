Погода в Новый год 31 декабря в Новосибирске — прогноз синоптиков

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Согласно прогнозу ресурса Gismeteo, 31 декабря в Новосибирске будет относительно теплым. В ночные часы похолодает до -7 градусов, днем воздух прогреется до -3. В новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -9 градусов, днем желающие прогуляться сибиряки ощутят до -1 градуса. Ветер будет дуть до двенадцати метров в секунду, ночью и днем выпадет снег.
Примерно такую же картину рисуют и синоптики сервиса ЯндексПогода. В ночь на 31 декабря похолодает до -8 градусов, днем потеплеет до -3. Однако новогодняя ночь обещает быть теплой (-5 градусов), комфортно будет и днем (-5 градусов). Первый день нового 2024 года прогнозируется весьма снежным.
Специалисты Западно-Сибирского метеорологического центра обещают похолодание до -8 в ночь на 31 декабря. Днем воздух прогреется до -5 градусов. Последний день уходящего 2023 года тоже будет весьма снежным. Днем 1 января ожидается до -6 градусов.