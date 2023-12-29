Рабочих из Северной Кореи позвали на стройки в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Updated Сегодня, 01:29
В Новосибирскую область пригласили рабочих из Северной Кореи. Речь идет о 2000 специалистах, которых Национальное объединение строителей сейчас набирает в КНДР.
Ситуация в Новосибирске связана с недостатком кадров. В регионе не хватает около 5000 строителей, и приглашение иностранных работников позволит лишь частично закрыть этот дефицит — всего на 40%.
Эксперты указывают, что проблемы с кадрами возникли из-за быстрого роста строительства жилья, мобилизации трудоспособных мужчин и усугубления сложностей, связанных с мигрантами.