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Рабочие могут приехать из Северной Кореи

Рабочих из Северной Кореи позвали на стройки в Новосибирскую область

29 декабря 2023, 01:27
Фото: Midjourney
Рабочие могут приехать из Северной Кореи
Минстрой направил запрос в Северную Корею, чтобы пригласить 2000 рабочих в Новосибирскую область и покрыть дефицит кадров в строительной отрасли.

В Новосибирскую область пригласили рабочих из Северной Кореи. Речь идет о 2000 специалистах, которых Национальное объединение строителей сейчас набирает в КНДР.

Ситуация в Новосибирске связана с недостатком кадров. В регионе не хватает около 5000 строителей, и приглашение иностранных работников позволит лишь частично закрыть этот дефицит — всего на 40%.

Эксперты указывают, что проблемы с кадрами возникли из-за быстрого роста строительства жилья, мобилизации трудоспособных мужчин и усугубления сложностей, связанных с мигрантами.

Новосибирская область рассчитывает привлечь тысячи строителей из Северной Кореи
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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Минстрой#Строители#Северная Корея
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