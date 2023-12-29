Селедка под шубой: как сделать нежный и яркий салат к Новому году

Новосибирска хозяйка рассказала, как правильно готовить селедку под шубой

Ни один новогодний стол в России не обходится без селедки под шубой. Все мы знаем, что лучше всех этот салат делает мама, хотя часто его делают и отцы. Мама нашего корреспондента поделилась своим рецептом приготовления сельди под шубой — мы не смогли не поделиться с вами.

Рецепт сельди под шубой ∟ Ингредиенты ∟ Приготовление Советы от Мамы

Сюжет Новый год в Новосибирске 2024