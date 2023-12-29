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Селедка под шубой — одно из главных блюд Нового года

Селедка под шубой: как сделать нежный и яркий салат к Новому году

29 декабря 2023, 09:23
Фото: za-edoy.ru
Селедка под шубой — одно из главных блюд Нового года

Новосибирска хозяйка рассказала, как правильно готовить селедку под шубой

Ни один новогодний стол в России не обходится без селедки под шубой. Все мы знаем, что лучше всех этот салат делает мама, хотя часто его делают и отцы. Мама нашего корреспондента поделилась своим рецептом приготовления сельди под шубой — мы не смогли не поделиться с вами.

Селедка под Шубой — это не просто блюдо, это настоящая икона новогодних гастрономических традиций. Без этого салата праздничный стол кажется неполным.

Рецепт сельди под шубой

Ингредиенты

  • Филе сельди — 400 г;
  • Майонез — 100 г;
  • Свекла — 3—4 шт.;
  • Картошка — 3 шт.;
  • Морковь — 1 большая или 2 средние;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Красный лук — ½ шт.;
  • Соль — Щепотка;
  • Перец — Щепотка.

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей:

  • Тщательно вымойте свеклу и варите ее в подсоленной воде до мягкости (около 45 минут).
  • Отдельно сварите морковь и картошку в их кожуре до готовности (примерно 30 минут).
  • Остудите овощи и очистите их от кожуры.

Шаг 2. Подготовка яиц:

  • Сварите яйца вкрутую (10 минут), затем остудите и очистите от скорлупы.

Шаг 3. Сборка салата:

  1. Натрите сваренный картофель на крупной терке, выложите его на дно кулинарного кольца, утрамбуйте, посолите и поперчите по вкусу.
  2. Промажьте картофельный слой 2—3 ст. л. майонеза.
  3. Нарежьте селедку небольшими кусочками и уложите сверху на картофельный слой, промазав еще 2—3 ст. л. майонеза.
  4. Мелко нарубите лук и выложите его на селедочный слой.
  5. Натрите морковь на крупной терке, выложите на лук, посолите, поперчите по вкусу и промажьте майонезом.
  6. Натрите яйцо на крупной терке и выложите слоем на морковный, посолите, поперчите и промажьте майонезом.
  7. Натрите свеклу и выложите равномерным слоем на яичный, промазав майонезом.

Шаг 4. Подача:

  • Селедка под Шубой готова! Подавайте ее охлажденной, нарезанной красивыми порциями.

Советы от Мамы

1. Сельдь как основа: Выбирайте слабосоленое филе сельди, приятное по вкусу и сбалансированное по количеству специй.

2. Обратите внимание на морковь: Не перебарщивайте с варкой моркови, чтобы сохранить ее сочность и придать салату яркий вкус.

3. Приправы в меру: Добавьте свежемолотый перец для более насыщенного вкуса. Майонез лучше наносить тонким слоем, чтобы не перебивать вкус остальных слоев.

4. Секрет цвета свеклы: Добавьте немного лимонного сока в майонез для сохранения красивого цвета свеклы.

Следуя этому рецепту, вы создадите не только вкусное, но и красочное блюдо, которое станет ярким акцентом на вашем праздничном столе. Приятного аппетита и с наступающим Новым Годом!

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