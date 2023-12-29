Срок назначения нового мэра после отставки Локтя стал известен в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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По словам Дмитрия Асанцева, первые 30 дней будут посвящены объявлению об отставке текущего мэра Анатолия Локтя на сессии горсовета. Напомним, что об уходе градоначальника стало известно 28 декабря: он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Инициативу поддержал губернатор Андрей Травников.
После этого будет проведен конкурс на замещение этой должности. В течение месяца кандидаты смогут подать свои документы, которые будут рассмотрены специальной комиссией. По итогам двух этапов отбора, не менее двух кандидатов будут представлены на сессию горсовета.
Окончательное решение о выборе нового мэра примут после выполнения тестового задания и представления программы развития города, пишет ТАСС. Это позволит горожанам оценить компетентность и планы кандидатов.