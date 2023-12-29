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Когда назначат нового мэра

Срок назначения нового мэра после отставки Локтя стал известен в Новосибирске

29 декабря 2023, 01:34
Фото: Анатолий Локоть/ВКонтакте
Когда назначат нового мэра
В течение следующих 60 дней в Новосибирске будет назначен новый мэр. Об этом сообщил Дмитрий Асанцев, председатель горсовета депутатов Новосибирска.

По словам Дмитрия Асанцева, первые 30 дней будут посвящены объявлению об отставке текущего мэра Анатолия Локтя на сессии горсовета. Напомним, что об уходе градоначальника стало известно 28 декабря: он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Инициативу поддержал губернатор Андрей Травников.

После этого будет проведен конкурс на замещение этой должности. В течение месяца кандидаты смогут подать свои документы, которые будут рассмотрены специальной комиссией. По итогам двух этапов отбора, не менее двух кандидатов будут представлены на сессию горсовета.

Окончательное решение о выборе нового мэра примут после выполнения тестового задания и представления программы развития города, пишет ТАСС. Это позволит горожанам оценить компетентность и планы кандидатов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку 28 декабря
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