В Новосибирске экс-глава ЦОДД Трещев получил восемь лет за взятки

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Приговор был вынесен в Центральном районном суде. При этом прокурор попросил не осуждать подсудимого за превышение должностных полномочий.
«Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере двухкратной суммы взятки, то есть в размере 7 750 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что бывший сенатор от Новосибирской области и экс-депутат Законодательного собрания Владимир Лаптев проведет пять лет в колонии строгого режима и заплатит почти 12 миллионов рублей за взяточничество и мошенничество в особо крупном размере.