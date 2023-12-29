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Владимир Трещев получил восемь лет колонии

В Новосибирске экс-глава ЦОДД Трещев получил восемь лет за взятки

29 декабря 2023, 08:27
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Владимир Трещев получил восемь лет колонии

В Новосибирске ввынесли приговор бывшему главе ЦОДД Трещеву

В Новосибирске вынесли приговор бывшему начальнику ГКУ «Центр организации дорожного движения». Он был признан виновным во взяточничестве.

Приговор был вынесен в Центральном районном суде. При этом прокурор попросил не осуждать подсудимого за превышение должностных полномочий.

«Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере двухкратной суммы взятки, то есть в размере 7 750 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что бывший сенатор от Новосибирской области и экс-депутат Законодательного собрания Владимир Лаптев проведет пять лет в колонии строгого режима и заплатит почти 12 миллионов рублей за взяточничество и мошенничество в особо крупном размере.

5 лет «строгача» получил новосибирский экс-сенатор Лаптев за взятки
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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Приговор#Взяточничество#Александр Ляхов
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