«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске

Но не все так плохо и печально. Недавно Никита приезжал в Новосибирск, куда привез сценаристов показывать Сибирь и Алтай. Он отметил, что в городе сделали фуд-корты и «другие движухи», но проблемы с кино-индустрией все также остаются. Из Новосибирска актер нашумевшего сериала хочет сделать сибирский Лос-Анджелес, куда будут приезжать звезды разной величины.