«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:42
Известный актер Никита Кологривый, который вырос в Новосибирске и уехал покорять Москву, негативно высказался о родном городе в «Подкасте №1» рэпера и блогера Эльдара Джарахова.
Кологривый знаменит своими ролями в разных фильмах и сериалах: «По щучьему велению», «Макс и Гусь», «Оффлайн», «Жизнь по вызову», «Два холма», «Чёрная весна», «Игра на выживание», а также популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл роль Кощея и обрел популярность среди молодежи.
После окончания школы актер поступил в местный театральный институт, но его отчислили. Тогда он поступил в ГИТИС, который окончил с красным дипломом. Он полюбился зрителю своим нетипичным простым образом. После выхода последнего сериала, интерес к его личности вырос в несколько раз. Поэтому Никиту зовут на интервью и пытаются раскрыть с разных сторон.
Никита Кологривый рассказал Джарахову о своем становлении: «Новосибирск — это Шанхай. Поэтому там я всегда слушал рэп о своей жизни с иронией. Это Триагрутрика, Каста, АК-47. И вот они помогали мне со всяким бредом справляться».
Также продюсер поделился, что в Новосибирске было весьма неспокойно: «Было так, что стричься нельзя, ходить нельзя. Тебе за все могут предъявить. Я сам волосы отрезал».
Но не все так плохо и печально. Недавно Никита приезжал в Новосибирск, куда привез сценаристов показывать Сибирь и Алтай. Он отметил, что в городе сделали фуд-корты и «другие движухи», но проблемы с кино-индустрией все также остаются. Из Новосибирска актер нашумевшего сериала хочет сделать сибирский Лос-Анджелес, куда будут приезжать звезды разной величины.
На финале интервью артист поднял тему медитаций, буддизма. «Все ваше безлактозное молоко, буддизм, это не проканает в Новосибирске. В -45. вы выйдете на улицу, сделайте пару асан напротив моего дома. Вы там замерзнете и телефон у вас заберут. Поэтому с этим идите на Бали, тут это не работает».
К слову, Эльдар Джарахов тоже был не так давно в Новосибирске. Он отметил, что приехал на вечеринку в Академгородок. Там его удивило, что все цивильно и весьма прогрессивно, в особенности люди.