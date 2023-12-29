atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Никита Кологривый на подкасте Джарахова

«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске

29 декабря 2023, 03:36
Фото: Подкаст №1
Никита Кологривый на подкасте Джарахова

Актер Никита Кологривый раскритиковал в интервью родной Новосибирск

Знаменитый по сериалам актер Никита Кологривый высказался о Новосибирске в интервью Эльдару Джарахову.

Известный актер Никита Кологривый, который вырос в Новосибирске и уехал покорять Москву, негативно высказался о родном городе в «Подкасте №1» рэпера и блогера Эльдара Джарахова.

Кологривый знаменит своими ролями в разных фильмах и сериалах: «По щучьему велению», «Макс и Гусь», «Оффлайн», «Жизнь по вызову», «Два холма», «Чёрная весна», «Игра на выживание», а также популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл роль Кощея и обрел популярность среди молодежи.

После окончания школы актер поступил в местный театральный институт, но его отчислили. Тогда он поступил в ГИТИС, который окончил с красным дипломом. Он полюбился зрителю своим нетипичным простым образом. После выхода последнего сериала, интерес к его личности вырос в несколько раз. Поэтому Никиту зовут на интервью и пытаются раскрыть с разных сторон.

Никита Кологривый рассказал Джарахову о своем становлении: «Новосибирск — это Шанхай. Поэтому там я всегда слушал рэп о своей жизни с иронией. Это Триагрутрика, Каста, АК-47. И вот они помогали мне со всяким бредом справляться».
Хуже, чем в «Слово пацана»: криминальные банды ОПГ держали в страхе весь Новосибирск
Узнать подробнее

Также продюсер поделился, что в Новосибирске было весьма неспокойно: «Было так, что стричься нельзя, ходить нельзя. Тебе за все могут предъявить. Я сам волосы отрезал».

Но не все так плохо и печально. Недавно Никита приезжал в Новосибирск, куда привез сценаристов показывать Сибирь и Алтай. Он отметил, что в городе сделали фуд-корты и «другие движухи», но проблемы с кино-индустрией все также остаются. Из Новосибирска актер нашумевшего сериала хочет сделать сибирский Лос-Анджелес, куда будут приезжать звезды разной величины.

Кощей из «Слово пацана» хочет открыть киноконцерн в Новосибирске
Узнать подробнее
На финале интервью артист поднял тему медитаций, буддизма. «Все ваше безлактозное молоко, буддизм, это не проканает в Новосибирске. В -45. вы выйдете на улицу, сделайте пару асан напротив моего дома. Вы там замерзнете и телефон у вас заберут. Поэтому с этим идите на Бали, тут это не работает».

К слову, Эльдар Джарахов тоже был не так давно в Новосибирске. Он отметил, что приехал на вечеринку в Академгородок. Там его удивило, что все цивильно и весьма прогрессивно, в особенности люди.

Читайте также:
Популярный актер Никита Кологривый бросил учебу в Новосибирске и уехал в МосквуИтоги 2023 года: главные события в НовосибирскеНовосибирский актер Никита Кологривый рассказал об антигерое сериала «Слово пацана»
#Новосибирск#Кино#Эмилия Губарева#Знаменитости#Актер#Слово пацана#«Слово пацана» — самый скандальный сериал 2023 года
Подпишитесь
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
Вчера, 23:23
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
Вчера, 14:24
Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
Вчера, 07:33
Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
Вчера, 22:31
Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
Сегодня, 01:22