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Девушка угнала авто

17-летняя девушка угнала Mersedes и поехала кататься по Новосибирску

30 декабря 2023, 05:28
Фото: 1MI
Девушка угнала авто
В Первомайском районе был раскрыт угон автомобиля Mersedes Benz: подозреваемой оказалась 17-летняя девушка, подробности рассказали в ГУ МВД.

Инцидент произошел 27 октября. В полицию обратился мужчина из Первомайского района. Он рассказал, что его автомобиль Mersedes Benz пропал. Машина стояла на парковке улицы Ученической.

Выяснилось, что владелец автомобиля выпивал в компании, а 17-летняя девушка решила воспользоваться ситуацией, забрала ключи и поехала кататься по городу. С управлением она не справилась и попала в ДТП. Она убежала с места происшествия, а машину отправили на спецстоянку.

Позже виновницу задержали. Ранее судима она не была. Возбуждено дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Ей была назначена мера пресечения — подписка о невыезде. На данный момент проводится следствие.

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