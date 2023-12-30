17-летняя девушка угнала Mersedes и поехала кататься по Новосибирску

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Инцидент произошел 27 октября. В полицию обратился мужчина из Первомайского района. Он рассказал, что его автомобиль Mersedes Benz пропал. Машина стояла на парковке улицы Ученической.
Выяснилось, что владелец автомобиля выпивал в компании, а 17-летняя девушка решила воспользоваться ситуацией, забрала ключи и поехала кататься по городу. С управлением она не справилась и попала в ДТП. Она убежала с места происшествия, а машину отправили на спецстоянку.
Позже виновницу задержали. Ранее судима она не была. Возбуждено дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Ей была назначена мера пресечения — подписка о невыезде. На данный момент проводится следствие.