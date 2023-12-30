17-летняя девушка угнала Mersedes и поехала кататься по Новосибирску

Выяснилось, что владелец автомобиля выпивал в компании, а 17-летняя девушка решила воспользоваться ситуацией, забрала ключи и поехала кататься по городу. С управлением она не справилась и попала в ДТП. Она убежала с места происшествия, а машину отправили на спецстоянку.