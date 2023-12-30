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Пострадала женщина

Неизвестный водитель сбил 83-летнюю пенсионерку и скрылся в Новосибирске

30 декабря 2023, 07:51
Фото: ГИБДД по НСО
Пострадала женщина
В Новосибирске в центре города произошло ДТП, в результате которого 83-летняя женщина была сбита неизвестным водителем. Об этом сообщили в ГИБДД.

В Новосибирске произошло ДТП, в результате которого 83-летняя женщина была госпитализирована в больницу. Инцидент случился в центре города на улице Каменской, 66.

Предполагается, что неизвестный водитель на автомобиле «Кио Рио», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции региона.

Предполагаемый автомобиль сбил пенсионеркуПредполагаемый автомобиль сбил пенсионерку
Предполагаемый автомобиль сбил пенсионерку
Фото: ГИБДД по НСО

Женщину с травмами доставили в медицинское учреждение. Водитель скрылся с места аварии. Его разыскивают.

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