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Что готовят иностранные студенты

О своих традиционных новогодних блюдах рассказали студенты-иностранцы из НГТУ

30 декабря 2023, 03:51
Фото: Midjourney
Что готовят иностранные студенты
Новосибирские студенты-иностранцы рассказали о своих новогодних блюдах: в Китае делают пельмени с сюрпризами, в Азербайджане готовят королевский шах-плов, в Замбии — ншиму, кашу из белой кукурузной муки.

Иностранные студенты из НГТУ поделились информацией о своих новогодних кулинарных традициях. В России на новый год обычно готовят Оливье, селедку под шубой и покупают мандарины. В других странах есть свои гастрономические предпочтения.

Чжичао из Китая рассказал, что перед новым годом в их стране готовят пельмени, называемые «цзяо-цзы». Они отличаются от русских пельменей начинкой и формой. Внутри можно найти монетку, каштан или сахар, что символизирует предсказание будущего.

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Мирвари из Азербайджана рассказала о королевском шах-плове, который готовят для празднования Нового года. Это блюдо состоит из риса, приготовленного в лаваше с добавлением баранины, сухофруктов и орехов.

Джозеф из Замбии поделился информацией о том, что на Новый год они готовят блюдо под названием ншиму — это каша из белой кукурузной муки с добавлением приправ, овощей, фасоли, мяса или рыбы. Готовка этого блюда становится дружеским семейным мероприятием, а в Замбии принято есть его руками, сообщают «Новосибирские новости».

Ави из Шри-Ланки рассказал о традиционном блюде для новогоднего стола — кирибате. Это белый рис, сваренный в кокосовом молоке, который символизирует процветание. В блюдо добавляют красный лук и перец чили.

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