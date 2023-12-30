О своих традиционных новогодних блюдах рассказали студенты-иностранцы из НГТУ

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Иностранные студенты из НГТУ поделились информацией о своих новогодних кулинарных традициях. В России на новый год обычно готовят Оливье, селедку под шубой и покупают мандарины. В других странах есть свои гастрономические предпочтения.
Чжичао из Китая рассказал, что перед новым годом в их стране готовят пельмени, называемые «цзяо-цзы». Они отличаются от русских пельменей начинкой и формой. Внутри можно найти монетку, каштан или сахар, что символизирует предсказание будущего.
Мирвари из Азербайджана рассказала о королевском шах-плове, который готовят для празднования Нового года. Это блюдо состоит из риса, приготовленного в лаваше с добавлением баранины, сухофруктов и орехов.
Джозеф из Замбии поделился информацией о том, что на Новый год они готовят блюдо под названием ншиму — это каша из белой кукурузной муки с добавлением приправ, овощей, фасоли, мяса или рыбы. Готовка этого блюда становится дружеским семейным мероприятием, а в Замбии принято есть его руками, сообщают «Новосибирские новости».
Ави из Шри-Ланки рассказал о традиционном блюде для новогоднего стола — кирибате. Это белый рис, сваренный в кокосовом молоке, который символизирует процветание. В блюдо добавляют красный лук и перец чили.