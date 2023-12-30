О своих традиционных новогодних блюдах рассказали студенты-иностранцы из НГТУ

Джозеф из Замбии поделился информацией о том, что на Новый год они готовят блюдо под названием ншиму — это каша из белой кукурузной муки с добавлением приправ, овощей, фасоли, мяса или рыбы. Готовка этого блюда становится дружеским семейным мероприятием, а в Замбии принято есть его руками, сообщают «Новосибирские новости».