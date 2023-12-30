Опубликованы фото последствий сильного шторма в Новосибирске

Ветер достигал скорости 23 м/с, что привело к обрыву новогодних украшений во дворах и опрокидыванию елей. Шторм повредил также остановки общественного транспорта и сорвал рекламные баннеры. Спутниковые антенны, установленные на балконах многоэтажных зданий, не выдержали сил ветра и упали.