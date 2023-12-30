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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Ночью был сильный ветер

Опубликованы фото последствий сильного шторма в Новосибирске

30 декабря 2023, 06:02
Фото: АСТ-54
Ночью был сильный ветер
Последствия ночного шторма в Новосибирске: разрушенные украшения, опрокинутые ели, поврежденные остановки, снесенные рекламные баннеры, перекрытые трассы.

Ночью с 29 на 30 декабря в регионе сохранялся сильный шторм, оставивший свои следы. Фотографии последствий непогоды были размещены новосибирцами в социальных сетях.

Ветер достигал скорости 23 м/с, что привело к обрыву новогодних украшений во дворах и опрокидыванию елей. Шторм повредил также остановки общественного транспорта и сорвал рекламные баннеры. Спутниковые антенны, установленные на балконах многоэтажных зданий, не выдержали сил ветра и упали.

Кроме того, из-за плохой погоды движение грузовых и пассажирских автомобилей на двух региональных трассах было полностью перекрыто.

Проезд по двум трассам в Новосибирской области закрыли из-за шторма
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#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Эмилия Губарева#Ветер#Шторм#Непогода
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