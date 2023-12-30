Опубликованы фото последствий сильного шторма в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Ночью с 29 на 30 декабря в регионе сохранялся сильный шторм, оставивший свои следы. Фотографии последствий непогоды были размещены новосибирцами в социальных сетях.
Ветер достигал скорости 23 м/с, что привело к обрыву новогодних украшений во дворах и опрокидыванию елей. Шторм повредил также остановки общественного транспорта и сорвал рекламные баннеры. Спутниковые антенны, установленные на балконах многоэтажных зданий, не выдержали сил ветра и упали.
Кроме того, из-за плохой погоды движение грузовых и пассажирских автомобилей на двух региональных трассах было полностью перекрыто.