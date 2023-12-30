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Концерт состоится

Повода для отмены концерта Лолиты не нашли в Новосибирске после скандальной вечеринки

30 декабря 2023, 11:43
Фото: Лолита Милявская, соцсети
Концерт состоится
Концерт Лолиты Милявской в Новосибирске не требуют отменить, несмотря на ее участие в голой вечеринки блогерши.

Концерт Лолиты Милявской в Новосибирске не планируют отменять, несмотря на жесткую критику артистки после ее участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. В некоторых городах России концерты певицы были отменены, но Новосибирск стал исключением.

Концерт запланирован на 31 марта 2024 года в Доме культуры Железнодорожников. Билетов осталось не так много. Самый дешевый стоит 2400 рублей, а дорогой до 7 тысяч. Организаторы мероприятия также не сообщили информацию об отмене.

Лолита иронично отнеслась к скандалу и к тому, что ее вырезали из некоторых эфиров. Она составила список дел, которыми собирается заняться в свободное от работы время. Певица планирует убраться дома и подготовить кусты на участке к наступлению весны.

Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
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