Срок действия истекших водительских прав продлили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Согласно новому постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2023 года, если срок действия водительского удостоверения истекает в 2024 и 2025 годах, то его автоматически продлят на три года. Эту информацию сообщили в ГИБДД региона.
Такие изменения затронут всех водителей, независимо от того, управляют ли они транспортными средствами в личных или служебных целях.
Это обновление оценят более пяти миллионов водителей по всей стране, которым уже требовалось получение нового документа. Теперь им не придется беспокоиться о замене удостоверений в ближайшее время, все сделается автоматически.