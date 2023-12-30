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Срок действия продлится автоматически

Срок действия истекших водительских прав продлили в Новосибирской области

30 декабря 2023, 07:25
Фото: 1MI
Срок действия продлится автоматически
МВД России и Минэкономразвития решили упростить жизнь автомобилистам из Новосибирска, продлив срок действия их водительских удостоверений. Это мероприятие было осуществлено с целью уменьшения административной нагрузки на граждан и предпринимателей.

Согласно новому постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2023 года, если срок действия водительского удостоверения истекает в 2024 и 2025 годах, то его автоматически продлят на три года. Эту информацию сообщили в ГИБДД региона.

Такие изменения затронут всех водителей, независимо от того, управляют ли они транспортными средствами в личных или служебных целях.

Это обновление оценят более пяти миллионов водителей по всей стране, которым уже требовалось получение нового документа. Теперь им не придется беспокоиться о замене удостоверений в ближайшее время, все сделается автоматически.

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