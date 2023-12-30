atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Катка на Ленина не будет

Стало известно, почему власти отказались от катка-фаллоса в центре Новосибирска

30 декабря 2023, 03:44
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Катка на Ленина не будет

Вице-мэр Новосибирска объяснила причину отказа от катка в центре города

Власти Новосибирска отказались от катка-фаллоса после голосования, в котором жители выбрали его отсутствие.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова раскрыла причины, по которым решено было не делать каток в центре города. По словам чиновницы, в прошлом году проводилось голосование среди новосибирцев, где им предлагали выбрать, что делать с катком. Около 40-60% из них проголосовали за его отсутствие.

Кроме того, в этом году возникли сложности с созданием катка из-за недостатка снега и теплой погоды, пишет Сиб.фм. Перед установкой катка требуется установить елку, и все это зависит друг от друга.

Несмотря на эти обстоятельства, Терешкова признает, что каток в центре города был бы интересной историей.

На Михайловской набережной в Новосибирске открыли платный каток
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый каток открылся в парке «Арена» у ЛДС в НовосибирскеСамый большой каток на стадионе «Спартак» откроется в Новосибирске 14 декабряКаток открылся в Центральном парке Новосибирска
#Новосибирск#Голосование#Новый год#Снег#Елка#Эмилия Губарева#Каток#Жители
Подпишитесь
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
28 декабря, 23:23
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
28 декабря, 14:24
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
Вчера, 03:36
Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
28 декабря, 07:33
Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
28 декабря, 22:31
Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
Вчера, 01:22