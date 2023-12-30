Стало известно, почему власти отказались от катка-фаллоса в центре Новосибирска

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова раскрыла причины, по которым решено было не делать каток в центре города. По словам чиновницы, в прошлом году проводилось голосование среди новосибирцев, где им предлагали выбрать, что делать с катком. Около 40-60% из них проголосовали за его отсутствие.