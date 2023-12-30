Стало известно, почему власти отказались от катка-фаллоса в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:46
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова раскрыла причины, по которым решено было не делать каток в центре города. По словам чиновницы, в прошлом году проводилось голосование среди новосибирцев, где им предлагали выбрать, что делать с катком. Около 40-60% из них проголосовали за его отсутствие.
Кроме того, в этом году возникли сложности с созданием катка из-за недостатка снега и теплой погоды, пишет Сиб.фм. Перед установкой катка требуется установить елку, и все это зависит друг от друга.
Несмотря на эти обстоятельства, Терешкова признает, что каток в центре города был бы интересной историей.