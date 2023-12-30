Взрыв цен на яйца: новосибирская птицефабрика назвала причины роста стоимости

Птицефабрика в Новосибирске объяснила, почему стали дорожать яйца. Одной из причин является увеличение затрат на транспортировку, кормление птиц и их вакцинацию, пишет Telegram-канал Mash. Рост цен на яйца наблюдается по всей стране. Жители обратились с этим вопросом к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. ФАС провела проверку.