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Яйца стали дороже

Взрыв цен на яйца: новосибирская птицефабрика назвала причины роста стоимости

30 декабря 2023, 02:43
Фото: 1MI
Яйца стали дороже

Подорожание яиц объяснила птицефабрика в Новосибирске

Почему яйца подорожали: рост цен на транспортировку, корма, прививки и упаковку. Какие еще есть причины и почему возник дефицит в Новосибирской области?

Птицефабрика в Новосибирске объяснила, почему стали дорожать яйца. Одной из причин является увеличение затрат на транспортировку, кормление птиц и их вакцинацию, пишет Telegram-канал Mash. Рост цен на яйца наблюдается по всей стране. Жители обратились с этим вопросом к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. ФАС провела проверку.

Известно, что несколько месяцев назад водитель доставляющий яйца от птицефабрики в Новосибирске получал за это 20 тысяч рублей, а теперь 70. Причиной такого роста стало увеличение стоимости топлива в России, а также нехватка рабочих, из-за чего предприятия вынуждены повышать зарплату.

Кроме того, стоимость вакцины от птичьего гриппа увеличилась втрое с начала 2023 года. Это связано с повышением курса доллара. Вакцинация является обязательной для птиц, поэтому предприятия вынуждены покупать препарат по более высоким ценам. Также цены на коробки, используемые для упаковки яиц, выросли втрое.

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