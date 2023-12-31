Актера Жерара Депардье ждут на открытии ресторана «Жерарня» в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Знаменитость мирового кино может посетить столицу Сибири уже весной. Ресторан Депардье — его собственный проект. Он будет открыт на улице Ленина.
Основная концепция — классический французский ресторан. Один из залов будет выполнен в стиле популярного фильма «Астерикс и Обеликс», который был одним из самых любимых фанатами актёра.
Гастрономический концепт ресторана «Жерарня» будет предлагать блюда не только французской, но и русской кухни.