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Кафе откроют в 2024 году

Актера Жерара Депардье ждут на открытии ресторана «Жерарня» в Новосибирске

31 декабря 2023, 03:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Кафе откроют в 2024 году
В Новосибирске ожидают приезда Жерара Депардье на открытии ресторана «Жерарня». Известный актёр может приехать в Новосибирск, где в настоящее время продолжается строительство ресторана.

Знаменитость мирового кино может посетить столицу Сибири уже весной. Ресторан Депардье — его собственный проект. Он будет открыт на улице Ленина.

Основная концепция — классический французский ресторан. Один из залов будет выполнен в стиле популярного фильма «Астерикс и Обеликс», который был одним из самых любимых фанатами актёра.

Гастрономический концепт ресторана «Жерарня» будет предлагать блюда не только французской, но и русской кухни.

О новом ресторане Жерара Депардье рассказали в Новосибирске
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#Общество#Город#Новосибирск#Еда#Эмилия Губарева#Ресторан#Актёр
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