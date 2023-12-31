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«Золушка» была с новогодними мотивами

Дети участников СВО увидели «Золушку» в зале им. Каца в Новосибирске

31 декабря 2023, 04:52
Фото: t.me/gorodvozm54
«Золушка» была с новогодними мотивами
В новосибирском государственном концертном зале им. А. М. Каца для детей участников СВО департамент по социальной политике мэрии Новосибирска организовал новогодний праздник

На сцене филармонии дети, чьи родители находятся в зоне СВО, увидели новогоднюю интерпретацию сказки «Золушка». В фойе была организована интересная интерактивная программа: юные гости смогли попробовать себя в качестве художников, модельеров, мультипликаторов, насладиться шоу мыльных пузырей, погрузиться в виртуальную реальность.

В фойе было не менее интересно, чем в зрительном залеВ фойе было не менее интересно, чем в зрительном зале
В фойе было не менее интересно, чем в зрительном залеВ фойе было не менее интересно, чем в зрительном зале
В фойе было не менее интересно, чем в зрительном зале
Фото: t.me/gorodvozm54

А в конце представления все артисты вышли к зрителям, сфотографировались у елки и устроили вместе с ними веселые игры.

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#Новосибирск#Дети#Театр#Новый год#СВО#Участник СВО
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