Дети участников СВО увидели «Золушку» в зале им. Каца в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
На сцене филармонии дети, чьи родители находятся в зоне СВО, увидели новогоднюю интерпретацию сказки «Золушка». В фойе была организована интересная интерактивная программа: юные гости смогли попробовать себя в качестве художников, модельеров, мультипликаторов, насладиться шоу мыльных пузырей, погрузиться в виртуальную реальность.
А в конце представления все артисты вышли к зрителям, сфотографировались у елки и устроили вместе с ними веселые игры.