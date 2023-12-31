Две женщины на иномарках столкнулись утром под Новосибирском: есть жертвы

В результате аварии водитель и 82-летняя пассажирка Honda погибли на месте. В Каргатскую районную больницу доставили мужчину и женщину из Hondа, женщину и пятнадцатилетнюю девочку из Scoda. 46-летняя сибирячка, управлявшая Scoda, от медицинской помощи отказалась.