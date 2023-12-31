atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Две женщины на иномарках столкнулись утром под Новосибирском: есть жертвы

31 декабря 2023, 09:48

В смертельном ДТП под Новосибирском погибли две женщины

Утром 31 декабря в Каргатском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погибли две женщины.

Инцидент произошел в районе шести часов утра на трассе «Иртыш». Автомобиль Honda двигался в сторону Омска, когда 56-летняя сибирячка, сидевшая за рулем, потеряла управление и столкнулась с Scoda Octavia.

» По предварительным данным, водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения «, — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

В результате аварии водитель и 82-летняя пассажирка Honda погибли на месте. В Каргатскую районную больницу доставили мужчину и женщину из Hondа, женщину и пятнадцатилетнюю девочку из Scoda. 46-летняя сибирячка, управлявшая Scoda, от медицинской помощи отказалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Дети были всем»: жительница Новосибирской области находится в реанимации после ДТП
Узнать подробнее
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Гибдд#Гибель#Травмы#Гибель женщины#Александр Ляхов
Подпишитесь
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
28 декабря, 23:23
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
28 декабря, 14:24
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
29 декабря, 03:36
Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
28 декабря, 07:33
Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
28 декабря, 22:31
Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
29 декабря, 01:22