Две женщины на иномарках столкнулись утром под Новосибирском: есть жертвы

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Инцидент произошел в районе шести часов утра на трассе «Иртыш». Автомобиль Honda двигался в сторону Омска, когда 56-летняя сибирячка, сидевшая за рулем, потеряла управление и столкнулась с Scoda Octavia.
» По предварительным данным, водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения «, — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
В результате аварии водитель и 82-летняя пассажирка Honda погибли на месте. В Каргатскую районную больницу доставили мужчину и женщину из Hondа, женщину и пятнадцатилетнюю девочку из Scoda. 46-летняя сибирячка, управлявшая Scoda, от медицинской помощи отказалась.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.