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Градоначальник обратился к новосибирцам

Экс-мэр Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с наступающим Новым 2024 годом

31 декабря 2023, 03:42
Фото: Анатолий Локоть/ВКонтакте
Градоначальник обратился к новосибирцам
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который ранее официально сообщил о своем уходе с поста градоначальника, поздравил жителей города с наступающим Новым годом.

Анатолий Локоть записал видеообращения к сибирякам с поздравлением. Он признался Новосибирску в любви и поблагодарил людей, которые живут в этом городе.

«Мы прожили еще один непростой трудовой год. Строятся новые кварталы, появляются новые школы, детские сады, дороги. Обновляется общественный транспорт. Одним словом, Новосибирск не стоит на месте, а движется вперед», — начал свое поздравление глава города.

«Дорогие новосибирцы, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам, чтобы в каждой семье царили радость, праздничное настроение, чтобы Новый 2024 год принес нам не только совершенные планы, но и улучшение жизни в нашей стране, городе, каждой семье. С Новым годом, товарищи!», — сказал мэр.
Видео: Анатолий Локоть

Напомним, что 28 декабря губернатор Андрей Травников лично подтвердил уход градоначальника с поста. В пятницу 29 декабря Анатолий Локоть сам высказался о своем уходе.

«Уважаемые новосибирцы, товарищи! Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу».
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