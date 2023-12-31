atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:22

Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

Фотограф сделал красивые кадры

Фаер-портал на фоне ТЭЦ-5 запечатлел астрофотограф из Новосибирска

31 декабря 2023, 02:22
Фото: Алексей Поляков/ВКонтакте
Фотограф сделал красивые кадры
Астрофотограф из Новосибирска снял огненный круг, который выглядит как портал в другие миры, на фоне пейзажа ТЭЦ-5.

В преддверии Нового года астрофотограф решил попробовать себя в новом жанре. Вместо того чтобы фотографировать таинственные просторы космоса, Алексей Поляков решил запечатлеть земное фаер-шоу.

Получившиеся кадры имели вид огненного круга и были опубликованы на его странице в социальной сети. Фотосессия проходила рядом с ТЭЦ-5. Огненный круг сделали намеренно: он был похож на портал.

Получившееся фото Поляков описывает так: «Сегодня был свидетелем открытия портала! Хорошо, что с собой была камера, успел сфоткать!».

Астрофотограф Алексей Поляков запечатлел красные облака в небе над Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Туманность Ориона снял астрофотограф из Новосибирска ПоляковУран и Юпитер снял фотограф из Новосибирска Алексей Поляков — захватывающие кадрыФотограф из Новосибирска Поляков сделал красивые кадры самолетов на фоне луны
#Общество#Новосибирск#Фото#Фотография#ТЭЦ#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
28 декабря, 23:23
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
28 декабря, 14:24
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
29 декабря, 03:36
Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
28 декабря, 07:33
Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
28 декабря, 22:31
Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
29 декабря, 01:22