Фаер-портал на фоне ТЭЦ-5 запечатлел астрофотограф из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
В преддверии Нового года астрофотограф решил попробовать себя в новом жанре. Вместо того чтобы фотографировать таинственные просторы космоса, Алексей Поляков решил запечатлеть земное фаер-шоу.
Получившиеся кадры имели вид огненного круга и были опубликованы на его странице в социальной сети. Фотосессия проходила рядом с ТЭЦ-5. Огненный круг сделали намеренно: он был похож на портал.
Получившееся фото Поляков описывает так: «Сегодня был свидетелем открытия портала! Хорошо, что с собой была камера, успел сфоткать!».