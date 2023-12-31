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1 и 2 января в Новосибирске будут работать только дежурные офисы Сбербанка

График работы Сбербанка 1 и 2 января — в какие офисы идти новосибирцам

31 декабря 2023, 12:00
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
1 и 2 января в Новосибирске будут работать только дежурные офисы Сбербанка
После новогодней ночи многие новосибирцы могут пойти в банк за финансами. О том, как будет работать Сбербанк в первые дни нового 2024 года — в материале Atas.Info.

В выходные дни, 30 и 31 декабря, в Новосибирске будут работать только дополнительные офисы. График их работы будет сокращен.

В первые дни нового 2024 года — 1 и 2 января — большинство офисов Сбербанка не будут работать. Клиентов будут принимать в дежурных отделениях, адреса которых появятся на сайте организации.

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Для того, чтобы узнать, как будет работать конкретный офис Сбербанка, новосибирцам нужно заранее узнать часы работы у сотрудников. Если же такой возможности нет, нужно позвонить по бесплатным номерам 900, 8(800) 555-55-50 или +7 (495) 500-55-50. Также клиенты могут узнать о работе отделений на сайте Сбербанка (карта офисов) или в приложении «Сбербанк Онлайн».

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