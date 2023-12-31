График работы Сбербанка 31 декабря — когда новосибирцам нужно спешить к банкоматам

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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В последнюю рабочую неделю 2023 года офисы Сбербанка будут работать по стандартному расписанию (преимущественно с 9.00 до 18.00). Соответствующий режим работы будет действовать до пятницы 29 декабря.
В субботу, 30 декабря и воскресенье, 31 декабря, в Новосибирске будут работать дополнительные офисы, принимающие клиентов в выходные дни. При этом график их работы будет существенно сокращен.
Для того, чтобы узнать, как будет работать конкретный офис Сбербанка, новосибирцам нужно заранее узнать часы работы у сотрудников. Если же такой возможности нет, нужно позвонить по бесплатным номерам 900, 8(800) 555-55-50 или +7 (495) 500-55-50.