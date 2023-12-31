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Пострадавших нет

Квартира вспыхнула в десятиэтажном доме на Титова в Новосибирске

31 декабря 2023, 03:51
Фото: ТГ/Новосибирск с огоньком
Пострадавших нет
Квартира загорелась рано утром в Ленинском районе Новосибирска, подробности рассказали в МЧС.

Происшествие случилось 31 декабря в 7 утра. На улице Титова в панельном доме №240/1 загорелась квартира. Огонь распространялся по жилому помещению на 10-м этаже.

Как выяснилось, горела лоджия, кухня, также огнем были повреждены вещи. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 8 человек. В одной из квартир медики осмотрели женщину, она не пострадала.

Погибших и травмированных нет. На месте дежурили 12 спасателей и 3 единицы спецтехники. Ликвидация пожара завершилась в 08:22. Причины пожара выяснят специалисты.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Дом#Огонь#Эмилия Губарева
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