Квартира вспыхнула в десятиэтажном доме на Титова в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Происшествие случилось 31 декабря в 7 утра. На улице Титова в панельном доме №240/1 загорелась квартира. Огонь распространялся по жилому помещению на 10-м этаже.
Как выяснилось, горела лоджия, кухня, также огнем были повреждены вещи. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 8 человек. В одной из квартир медики осмотрели женщину, она не пострадала.
Погибших и травмированных нет. На месте дежурили 12 спасателей и 3 единицы спецтехники. Ликвидация пожара завершилась в 08:22. Причины пожара выяснят специалисты.