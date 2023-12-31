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Значительная часть обращения Путина была посвящена теме СВО

Новогоднее обращение Владимира Путина-2024: о чем говорил президент России

31 декабря 2023, 13:09
Значительная часть обращения Путина была посвящена теме СВО
Накануне боя курантов на Спасской башне Кремля президент Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к жителям России. Рассказываем об основных моментах, на которых акцентировал внимание глава государства

В отличие от прошлого года, когда Путин записал телеобращение на фоне людей в камуфляжной форме, сейчас президент вернулся к традиционной форме своей новогодней речи. Обращение уже показали жителям Дальнего Востока. Стоя на фоне Кремля, в первых же предложениях он напомнил, что в 2023 году Россия была тверда, отстаивая свою свободу, безопасность и традиционные ценности.

По словам Владимира Путина, многое на текущем историческом этапе зависит от каждого гражданина России.

«Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою», — заявил президент.

Глава государства непосредственно обратился к военным в зоне СВО, назвав их героями, которыми россияне гордятся и восхищаются. Из слов Путина следует, что он не намерен менять планы и свое отношение к проведению специальной военной операции.

«Нет такой силы, которая способна нас разобщить, забыть память и веру отцов», — сказал президент России.

Любовь же к отечеству вырастает из крепких семейных отношений, заметил Владимир Путин, пожелав каждой российской семье в 2024 году «всего самого доброго».

Обращение длилось 3 минуты 47 секунд.

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