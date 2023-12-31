Новогоднее обращение Владимира Путина-2024: о чем говорил президент России

В отличие от прошлого года, когда Путин записал телеобращение на фоне людей в камуфляжной форме, сейчас президент вернулся к традиционной форме своей новогодней речи. Обращение уже показали жителям Дальнего Востока. Стоя на фоне Кремля, в первых же предложениях он напомнил, что в 2023 году Россия была тверда, отстаивая свою свободу, безопасность и традиционные ценности.