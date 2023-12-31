Новогоднее обращение Владимира Путина-2024: о чем говорил президент России

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В отличие от прошлого года, когда Путин записал телеобращение на фоне людей в камуфляжной форме, сейчас президент вернулся к традиционной форме своей новогодней речи. Обращение уже показали жителям Дальнего Востока. Стоя на фоне Кремля, в первых же предложениях он напомнил, что в 2023 году Россия была тверда, отстаивая свою свободу, безопасность и традиционные ценности.
По словам Владимира Путина, многое на текущем историческом этапе зависит от каждого гражданина России.
«Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою», — заявил президент.
Глава государства непосредственно обратился к военным в зоне СВО, назвав их героями, которыми россияне гордятся и восхищаются. Из слов Путина следует, что он не намерен менять планы и свое отношение к проведению специальной военной операции.
«Нет такой силы, которая способна нас разобщить, забыть память и веру отцов», — сказал президент России.
Любовь же к отечеству вырастает из крепких семейных отношений, заметил Владимир Путин, пожелав каждой российской семье в 2024 году «всего самого доброго».
Обращение длилось 3 минуты 47 секунд.