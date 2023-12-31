Новосибирцы раскупили билеты на концерты Лолиты весной 2024 года

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
На сайте nsk.kassir.ru уже нельзя купить билеты на представления Лолиты Милявской. Стоимость билетов начинается от 2,4 тысяч рублей, самые дорогие билеты можно было купить за 7,5 тысяч рублей.
Лолите как и остальным участникам «голо» вечеринки пришлось извиняться за причастность к этому мероприятию, но концертов в Новосибирске не коснулось правило «отмены», пока все остается в силе.
В то же время Филиппа Киркорова заменили в проекте «Иван Васильевич меняет все» новосибирцем Никитой Кологривым, срочно пересняв ключевые сцены с королем поп-музыки, также замеченным на скандальной вечеринке Ивлеевой.