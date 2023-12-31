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Новосибирцы раскупили билеты на концерты Лолиты весной 2024 года

31 декабря 2023, 07:49
В Новосибирске этой весной запланировано два концерта Лолиты Милявской — 31 марта в Доме Ученых Академгородка и 2 апреля в ДКЖ. Билетов на оба мероприятия на данный момент уже нет.

На сайте nsk.kassir.ru уже нельзя купить билеты на представления Лолиты Милявской. Стоимость билетов начинается от 2,4 тысяч рублей, самые дорогие билеты можно было купить за 7,5 тысяч рублей.

Лолите как и остальным участникам «голо» вечеринки пришлось извиняться за причастность к этому мероприятию, но концертов в Новосибирске не коснулось правило «отмены», пока все остается в силе.

В то же время Филиппа Киркорова заменили в проекте «Иван Васильевич меняет все» новосибирцем Никитой Кологривым, срочно пересняв ключевые сцены с королем поп-музыки, также замеченным на скандальной вечеринке Ивлеевой.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Билеты#Концерт#Ольга Храмушкина
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