Новосибирцы раскупили билеты на концерты Лолиты весной 2024 года

В Новосибирске этой весной запланировано два концерта Лолиты Милявской — 31 марта в Доме Ученых Академгородка и 2 апреля в ДКЖ. Билетов на оба мероприятия на данный момент уже нет.