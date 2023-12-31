Сколько детенышей родилось: в Новосибирском зоопарке подвели итоги года

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:58
Более девятисот детенышей родилось у животных Новосибирского зоопарка в этом году. Особенно радует появление детенышей редких видов — в этом году в зоопарке родились шесть детенышей харзы, также малыши родились у двух самок перевязок, редкого вида куницеобразных. Весной потомство появилось у любимцев новосибирцев манулов.
Для отдельных видов животных в этом году построили новые вольеры — новоселами стали бинтуронги, ждет новоселье и древесных кенгуру. Начато строительство павильонов для японских макак, здание будет завершено к 2025 году.
Зоопарк также ведет работу на базе научного центра в Карасуке, где в этом году родились десятки разных птиц. В научном центре ряд пернатых выращивается для того, чтобы выпускать их в естественную среду обитания — в этом году было выпущено 43 птицы.
В этом году был расширен детский контактный зоопарк, открылась секция с домашними животными. К лету 2024 года планируется открытие секции с альпаками.
В начале декабря в Новосибирском зоопарке в новые вольеры переехали манулы.