atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Белые медведи в Новосибирском зоопарке.

Сколько детенышей родилось: в Новосибирском зоопарке подвели итоги года

31 декабря 2023, 06:54
Фото: Эмилия Губарева / 1MI
Белые медведи в Новосибирском зоопарке.
Новые виды животных и птиц стали обитателями Новосибирского зоопарка в 2023 году — сейчас здесь почти 800 видов. У многих семей родились детеныши, в том числе, у редких исчезающих видов животных.

Более девятисот детенышей родилось у животных Новосибирского зоопарка в этом году. Особенно радует появление детенышей редких видов — в этом году в зоопарке родились шесть детенышей харзы, также малыши родились у двух самок перевязок, редкого вида куницеобразных. Весной потомство появилось у любимцев новосибирцев манулов.

Для отдельных видов животных в этом году построили новые вольеры — новоселами стали бинтуронги, ждет новоселье и древесных кенгуру. Начато строительство павильонов для японских макак, здание будет завершено к 2025 году.

Зоопарк также ведет работу на базе научного центра в Карасуке, где в этом году родились десятки разных птиц. В научном центре ряд пернатых выращивается для того, чтобы выпускать их в естественную среду обитания — в этом году было выпущено 43 птицы.

В этом году был расширен детский контактный зоопарк, открылась секция с домашними животными. К лету 2024 года планируется открытие секции с альпаками.

В Новосибирском зоопарке манулов пересадили в новые вольеры
Узнать подробнее

В начале декабря в Новосибирском зоопарке в новые вольеры переехали манулы.

Читайте также:
Статус ветерана боевых действий получили еще четверо участников СВОВ МУП «САХ» сообщили график работы в праздничные дниГубернатор Андрей Травников пригласил принять участие в проекте «Всей семьёй»
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Новосибирский зоопарк#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
28 декабря, 23:23
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
28 декабря, 14:24
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
29 декабря, 03:36
Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
28 декабря, 07:33
Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
28 декабря, 22:31
Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
29 декабря, 01:22