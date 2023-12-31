Спасательный центр МЧС построят в Новосибирской области за 280 млн

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В Новосибирске ведут поиски исполнителя для возведения Спасательного центра МЧС России в поселке Коченево. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.
Целью создания центра является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Подрядчик будет ответственным за строительство самого центра, а также комплекса для оздоровления и водных процедур с бассейном. За выполнение всех работ предусмотрено вознаграждение в размере 281,7 миллиона рублей. Сроки окончания работ определены до 30 сентября 2026 года.