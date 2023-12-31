Спасательный центр МЧС построят в Новосибирской области за 280 млн

Подрядчик будет ответственным за строительство самого центра, а также комплекса для оздоровления и водных процедур с бассейном. За выполнение всех работ предусмотрено вознаграждение в размере 281,7 миллиона рублей. Сроки окончания работ определены до 30 сентября 2026 года.