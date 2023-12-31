Центробанк объяснил подорожание полиса ОСАГО в Новосибирской области

По данным Сибирского ГУ Банка России за девять месяцев 2023 года стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области выросла с 7 до 8,5 тыс. руб. По мнению аналитиков финансовой организации, удорожание страхования ответственности автовладельцев связано с растущей активностью мошенников в этом секторе. В итоге часть участников рынка «минимизируют продажи „автогражданки“. Конкуренция в этом сегменте снижается, стоимость ОСАГО растет», сообщили в пресс-службе банка.