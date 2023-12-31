Центробанк объяснил подорожание полиса ОСАГО в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:37
По данным Сибирского ГУ Банка России за девять месяцев 2023 года стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области выросла с 7 до 8,5 тыс. руб. По мнению аналитиков финансовой организации, удорожание страхования ответственности автовладельцев связано с растущей активностью мошенников в этом секторе. В итоге часть участников рынка «минимизируют продажи „автогражданки“. Конкуренция в этом сегменте снижается, стоимость ОСАГО растет», сообщили в пресс-службе банка.
Еще один фактор, влияющий на увеличение стоимости полиса — рост цен на запчасти и стоимость ремонта автомобилей, обусловленный действующими западными санкциями.
С января по сентябрь 2023 года в Новосибирской области продано 572 тысяч полисов ОСАГО общей стоимостью более 4,8 млрд руб. За это же время страховые компании выплатили компенсации по 35,5 тысячам случаев на общую сумму 4 млрд руб.