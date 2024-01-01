Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий

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Когда: 1 января, понедельник, 11:00
Где: Михайловская набережная
Сколько: бесплатно
На утро после новогодней ночи для самых активных и спортивных новосибирцев пройдет «Забег желаний». На Михайловской набережной на утреннюю зарядку в первый день города соберутся спортсмены. В 13:00 в том же месте начнется акция «2024 шага здоровья к исполнению мечты года».
Когда: 3 января, среда, 16:00
Где: Красный проспект, сбор у ККК им. Маяковского
Сколько: бесплатно
В этот день по Красному проспекту пройдет праздничный парад новогодних игрушек. Вместе с ними в колонне будет экскурсионный автобус, мотоциклы и квадроциклы, ретроавтомобили. Игрушки дойдут до площади Ленина и устроят театрализованное представление.
Когда: с 3 по 5 января, среда–пятница, 12:00
Где: ККК им. Маяковского
Сколько: от 500 до 800 рублей
В увлекательной сценической постановке раскрывается захватывающий сюжет вокруг Мастера, чья миссия — создать уникальные украшения для елки и подарить радость многим. Однако его творческий покой нарушается Злючкой-Колючкой, превратившей Мастера в агрессивного профессора новогодних изделий. Несмотря на это, отважная Снежная Баба и её верные друзья решают отправиться в захватывающее путешествие, чтобы противостоять Злючке-Колючке и вернуть доброго Мастера.
Когда: 4 января, четверг, 18:00
Где: парк «Арена»
Сколько: бесплатно
В четверг у нового ЛДС в парке «Арена» состоится открытие нового арт-объекта «Снежная баба». Выбор на такой объект пал после присвоения Новосибирску статуса новогодней столицы.
Когда: с 4 по 7 января, четверг–воскресенье, 16:00
Где: экскурсия по всему городу, сбор у ККК им. Маяковского
Сколько: от 1 500 до 2 000 рублей
Праздничный экскурсионный маршрут будет курсировать по Новосибирску несколько дней. Каждый день действуют разные маршруты, посетителей ждут аниматоры и занимательные рассказы от гидов, а также мастер-классы. В программе: посещение планетария, парка «Арена» и центральной части города.
Когда: с 4 по 8 января, четверг–понедельник
Где: Центральный парк
Сколько: бесплатно
Традиционно в Новосибирске в течение четырех дней будет проходить фестиваль снежной скульптуры. Скульптуры из разных регионов России соберутся в нашем городе и поборются в мастерстве. А новосибирцы могут просто насладиться искусными произведениями.
Когда: с 5 по 6 января, пятница–суббота, 12:00
Где: Центральный парк
Сколько: бесплатно
Фестиваль снежной скульптуры также будет проходить не только для мастеров, но и для любителей. Семьи, молодежные коллективы, школьные классы и другие группы могут оставлять заявки для участия на сайте новыйгод-нск.рф.
Когда: 7 января, воскресенье, 12:00
Где: Михайловская набережная
Сколько: бесплатно
В этот день на Михайловской набережной будут отмечать Рождество. Для новосибирцев подготовили специальную программу. В город съедутся звонари из ближайших регионов.
Когда: 8 января, понедельник, 12:00
Где: Михайловская набережная
Сколько: бесплатно
Одно из самых массовых мероприятий пройдет на Михайловской набережной. Горожане соберутся, чтобы налепить как можно больше снежных баб. В прошлом году был поставлен рекорд по лепке снеговиков. Также будут подведены итоги конкурса снежной скульптуры.
Когда: 1 января, понедельник, 22:00
Где: Бродячая собака
Сколько: от 500 рублей
Если 1 января вы бодрячком, то можете посетить шумную вечеринку от Открытой пьющей группировки «Банкомат». Все участники коллектива — профессиональные артисты.
Когда: 2 января, вторник, 11:00
Где: ДК Железнодорожников
Сколько: от 800 до 1 100 рублей
Анимационное шоу для самых маленьких. Гости смогут увидеть своих любимых персонажей — Симку, Нолика, Фаера, Верту, Шпулю и Игреку, а компанию им составит профессор Чудаков и Дед Мороз.
Когда: 2 января, вторник, 11:00
Где: Красная мельница
Сколько: от 500 до 800 рублей
Для детей и их родителей в уютной обстановке будет разыгран интерактивный спектакль-детектив. Главными героями станут персонажи игры Бравл Старс. Вместе с гостями они будут распутывать череду преступлений, в которых виноват сам Дед Мороз. В конце шоу всех зрителей ждет фотосессия и новогодняя дискотека.
Когда: 3 января, среда, 11:00
Где: ДК «Прогресс»
Сколько: от 500 до 1 000 рублей
Яркое, развлекательное шоу, которое понравится не только детям, но и взрослым. В программе мероприятия: 10 сказочных героев, гигантский 5-метровый ходулист, огромные медведи, артисты цирка, зажигательные спецэффекты и, самое главное, — Дед Мороз и Снегурочка.
Когда: 3 января, среда, 11:00
Где: Российско-немецкий дом
Сколько: от 500 до 1 300 рублей
Новый год для детей в стиле русских народных сказок. Необычную историю расскажут детям Баба Яга и Кощей. С ними встретятся Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. Дети погрузятся в настоящие новогодние приключения, будут петь песни и танцевать. Маленьких гостей даже ждет элемент магии.
Когда: 5 января, пятница, 21:30
Где: Бродячая собака
Сколько: от 500 рублей
Уморительное стенд-ап шоу от стеб-арт студии из Сибири «Ха! Мы!». На сцене выступят 12 зажигательных ребят, которые также выступают в театрах. Стоит ожидать специальную новогоднюю программу.
Когда: 6 января, суббота, 16:00
Где: ДК Железнодорожников
Сколько: от 800 до 2 500 рублей
Детей ждет программа, посвященная классическому персонажу — Алисе в Стране чудес. Правда, в этот раз она окажется в Стране новогодних чудес. Помимо яркого шоу маленьких посетителей ждет хоровод у елочки, тематические фотозоны и яркая анимация.
Когда: 6 января, суббота, 19:00
Где: ККК им. Маяковского
Сколько: от 1 300 до 3 200 рублей
Валентин Сидоров — участник StandUp Show на ТНТ. При этом он считается одним из самых талантливых юмористов страны. Те, кто уже был на концерте, отмечают, что никогда не уходили, не засмеявшись до слез.
Когда: 8 января, понедельник, 12:00
Где: Сибирь-Арена
Сколько: от 1 600 до 3 600 рублей
Гостей разных возрастов ждет современное прочтение известной всем сказки «Щелкунчик». На льду нового ЛДС выступят спортсмены сборной России по фигурному катанию. Классическую историю Гофмана они исполнят в сложных трюках под аккомпанемент Петра Чайковского.
Когда: 7 января, воскресенье, 16:00
Где: ДК железнодорожников
Сколько: от 800 до 2 500 рублей
На сцене в Новосибирске для маленьких горожан выступят Эльза и Анна из ставшего хитом мультфильма «Холодное сердце». Две сестры вместе с Кристофом, Свеном и Олафом будут готовиться к празднику. Но им помешает ведьма Черной реки. Распутывать всю историю артисты будут вместе со зрителями.
Когда: 2 января, вторник, 21:30
Где: Бродячая собака
Сколько: 1 000 рублей
Легендарный коллектив из Сибири выступит во второй день 2024 года с особенной программой. Всех посетителей заведения ждет зажигательная новогодняя музыка, которая, как говорят сами исполнители, «поможет пережить депрессию первых дней».
Когда: 3 января, среда, 14:00
Где: Камерный зал Филармонии
Сколько: 400 рублей
Актеры новосибирских театров дадут новогодний концерт для юных сибиряков. В шоу также примут участие джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» и вокальный ансамбль Павла Шаромова. В программе обещают «веселые приключения маленьких человечков.
Когда: 4 января, четверг, 20:00
Где: ДК железнодорожников
Сколько: от 5 000 до 6 500 рублей
В Новосибирске пройдет новогодний концерт арт-группы знаменитого хора. Зрителей ждут только хиты коллектива, рождественские и новогодние мелодии в особенных аранжировках. В анонсе концерта говорится, что загаданные под музыку хора желания обязательно сбудутся.
Когда: 4 января, четверг, 19:00
Где: Концертный зал им. Каца
Сколько: от 400 до 800 рублей
Это будет настоящее музыкальное и в то же время новогоднее путешествие, которое увлечет всю семью. Для зрителей прозвучат хиты из любимых всеми мультфильмов в эксклюзивной обработке. За звучание будет ответственен джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» под аккомпанемент флейты Ильи Шаталова.
Когда: 5 января, пятница, 16:00
Где: КЗ Евразия
Сколько: от 500 до 800 рублей
Традиционно на сцене выступит веселый коллектив, который поставит музыкальный спектакль в русском-народном стиле. Как юные, так и взрослые зрители смогут погрузиться в атмосферу праздника с персонажами фольклора, Снегурочкой и Дедом Морозом. Более того, сами гости также будут принимать участие в интерактивном шоу.
Когда: 5 января, пятница, 14:00
Где: Камерный зал Филармонии
Сколько: от 400 до 700 рублей
На сцене филармонии для маленьких зрителей будут исполнены лучшие песни из детских мультфильмов. Концерт состоится в рамках музыкального детского фестиваля «Когда не надо в школу». На сцене будет играть Русский академический оркестр, а также выступят солисты оперы Анна Вараксина, Марина Филатова, Андрей Гладков и Владимир Коварский.
Когда: 6 января, суббота, 17:00
Где: Capriccio
Сколько: от 400 до 800 рублей
На сцене выступят драматические артисты Виталий Гудков и Антон Войналович. Хотя сценой это назвать сложно — скорее, новосибирцев соберут на уютный новогодний квартирник. В программе — только любимые и знакомые песни под гитару.
Когда: 7 января, воскресенье, 18:00
Где: НОВАТ
Сколько: от 5 000 до 8 500 рублей
Для новосибирцев выступит камерный ансамбль «Музыка для нас» и солисты новосибирского оперного театра. Со сцены будут звучать известные мелодии из культовых советских фильмов: «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Жестокий романс», «Зима в Простоквашино» и других.
Когда: 7 января, воскресенье, 21:00
Где: Бродячая собака
Сколько: от 1 700 до 4 000 рублей
В рамках тура известная отечественная рок-группа даст новогодний, «похмельный» тур. Коллектив споет свои самые известные песни: «Родина», «Спички», «Черта», «Журавли», «Ванька» и другие.
Когда: 8 января, понедельник, 19:00
Где: Дом ученых СО РАН
Сколько: от 1 800 до 3 000 рублей
Новосибирцам будет представлена обновленная программа «Легенды блюза» со всемирно известными хитами Гэрри Мура, Джимми Хендрикса, Эрика Клэптона и других легенд блюза. На сцене также будет группа Blues Doctors — прославленный даже за пределами России блюз-рок коллектив.
Когда: 2 января, вторник, 15:00
Где: Художественный музей
Сколько: от 600 до 1 200 рублей
Три одинокие парижанки — художница Жаклин, пианистка Жанин и безработная актриса Жоржетта — вынуждены соседствовать в одной квартире, сталкиваясь со своими невзгодами. Все они пытаются улучшить свои жизни, и в этом им помогает горничная Мари, предлагая им разместить объявление в газете. В итоге начинается забавное и непредсказуемое приключение с элементами французской комедии.
Когда: 2 января, вторник, 11:00
Где: Красный факел
Сколько: 350 рублей
Это увлекательное путешествие с историей дружбы и взаимопомощи. От цирковых номеров до музыкальных эпизодов и соревнований, спектакль предлагает бесконечный поток веселья. Герои, поделившись своими приключениями, покажут, что даже в самых сложных ситуациях стоит сохранять радость и оптимизм.
Когда: 3 января, среда, 18:00
Где: НОВАТ
Сколько: от 2 500 до 7 500 рублей
Яркая русская феерия под музыку Родиона Щедрина. Волшебный мир сказки Петра Ершова оживает благодаря инновационным мультимедийным технологиям, превращая спектакль в настоящий кинобалет. Своеобразное световое оформление, палехские мотивы и великолепная музыка делают представление неотразимым для зрителей всех возрастов.
Когда: 3 января, среда, 18:00
Где: на левом берегу
Сколько: от 500 до 600 рублей
В ночь рождества происходят настоящие чудеса, а герои, отличающиеся добротой, встречают особенные сюрпризы. Спектакль, наполненный песнями, танцами и весельем, создает волшебную атмосферу для детей и взрослых, даря радость новогодней сказки. Перед представлением гостей ждет незабываемая Новогодняя интермедия в фойе Большого зала, с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Когда: 4 января, четверг, 18:00
Где: Областной театр кукол
Сколько: 600 рублей
«Умка» — трогательная история о приключениях медвежонка и мальчика среди ледяных просторов Севера. В этой теплой и сердечной постановке дети узнают, что такое настоящая дружба и как важно познавать мир вокруг. Перед представлением зрителей ожидает веселая игровая программа с любимыми сказочными персонажами возле новогодней елки в фойе театра. Время начала игры соответствует времени, указанному в билете на спектакль.
Когда: 5 января, пятница, 14:00
Где: Новосибирский драматический театр
Сколько: от 600 до 750 рублей
В захватывающем представлении семилетний герой, чьей единственной нехваткой является дружба, обретает необычного и веселого друга в лице Карлсона. Совместные приключения приводят их к спасению дома от грабителей и вмешиваются в жизнь взрослых, напоминая им об удивительном мире детства. Этот увлекательный спектакль, созданный для семейного просмотра, пропитан весельем, дружбой и важными уроками, делая его отличным вариантом для отдыха всей семьи.
Когда: 5 января, пятница, 18:30
Где: Красный факел
Сколько: 4 000 рублей
В захватывающей детективной интриге инспектор встречается с загадочными дамами, замешанными в цепь таинственных смертей. Перед инспектором предстоит не только раскрыть мрачные обстоятельства смертей, но и выжить, сталкиваясь с множеством лжи и предательства в замке, где каждый может быть подозреваемым. Этот классический детектив обещает захватывающий взгляд на стройный кулинарный хаос и множество загадок, ожидающих своего разгадывания.
Когда: 8 января, понедельник, 17:00
Где: Драматический театр им. Афанасьева
Сколько: 1 000 рублей
Любовь Раневская возвращается из Парижа, чтобы спасти свою родовую усадьбу от продажи из-за долгов. Но хозяева, так же беспечные и непрактичные, как и раньше, не осознают серьезность положения, игнорируя даже угрозу от Лопахина. Вишневый сад становится символом прошлой жизни, России, которая неумолимо меняется. Чехов, сохраняя социальное напряжение, в то же время уделяет внимание личным исканиям героев и их потребности в любви в условиях перемен.
Когда: 8 января, понедельник, 18:00
Где: Дом актера
Сколько: от 600 до 1 100 рублей
В веселой гонке за счастьем, наши герои пытаются найти баланс между романтикой и прагматизмом. Смешные и нелепые ситуации выявляют, где прячется настоящая история любви. Отдать мужа в хорошие руки — нестандартный, но увлекательный способ найти свое счастье.
Когда: 8 января, понедельник, 13:00
Где: НОВАТ
Сколько: от 1 500 до 3 000 рублей
Сокровище народной мудрости, сказка, оставаясь вечной, всегда находит новые способы раскрывать истину. Произведения Александра Сергеевича Пушкина, в частности, его сказки, являются неисчерпаемым источником мудрости, обучая нас ценностям и важным урокам жизни. Опера Кулыгина, представляющая «Сказку о рыбаке и рыбке», в режиссуре Вячеслава Стародубцева, переосмысляет знакомый сюжет, подчеркивая ценность любви, дружбы и человеческих отношений через красоту музыки и оперного искусства.
Когда: с 1 января
Где: в 11 кинотеатрах
Сколько: от 200 рублей
«Бременские музыканты» возвращаются. Эти бродячие артисты снова готовы подарить смех и радость улицам Бремена. Однако их новое приключение становится настоящим испытанием, когда им предстоит рассмешить дочь Короля, а также разгадать интриги, предательства и сбежавшую Принцессу. Веселые музыканты с Трубадуром готовы встретиться с коварными врагами и покорить сердца зрителей своим уникальным шармом и талантом.
Когда: с 28 декабря
Где: в 8 кинотеатрах
Сколько: от 230 рублей
Это веселое приключение, в котором герои оказываются не только в далеком прошлом, но и сталкиваются с неожиданными открытиями, такими как динозаврик и таинственный Пуп Земли. Горыныч, Алёша Попович и Князь Владимир вместе с верным конём Юлием попадают в забавные ситуации, пытаясь вернуться в будущее. Смешные приключения, загадочные открытия и непредсказуемые события ждут зрителей в этой увлекательной истории.
Когда: с 28 декабря
Где: в 6 кинотеатрах
Сколько: от 200 рублей
Балет и собачьи приключения переплетаются в захватывающей истории. Когда уникальная диадема Екатерины Великой исчезает из гримерной комнаты Большого театра, псу Самсону и его новой подруге Марго приходится взяться за расследование. Спасение премьеры «Лебединого озера» становится для них настоящим вызовом, полным приключений и неожиданных поворотов. Смешивая интригу, юмор и волшебство балета, спектакль обещает веселое и увлекательное время для зрителей всех возрастов.
Когда: с 27 декабря
Где: в 6 кинотеатрах
Сколько: от 420 рублей
В этот новогодний вечер чудеса случаются в самых неожиданных местах. Геннадьич из дома престарелых под Санкт-Петербургом обретает свою настоящую семью, а начинающая блогерша Лариса из Тюмени сталкивается с неожиданными решениями своего супруга. В Татарстане Марина учится любить то, что важно для её мужа, а девушка-геймерша Таня из Нижнего Новгорода осознаёт, что настоящая любовь — это не игра. В эту волшебную ночь каждый получает шанс обрести своё собственное счастье.
Когда: с 27 декабря
Где: в 4 кинотеатрах
Сколько: от 480 рублей
В 1957 году Энцо Феррари, гонщик и создатель легендарного автомобиля, сталкивается с глубоким кризисом после потери сына. В это трудное время итальянец решает изменить свою жизнь, принимая участие в знаменитой гонке на выносливость Mille Miglia. Фильм, представленный на Венецианском кинофестивале 2023 года, обещает вниманию зрителей захватывающую драму, олицетворяющую великую историю личного восхождения и борьбы.
Когда: с 27 декабря
Где: в 3 кинотеатрах
Сколько: от 210 рублей
В мире Ольги Николаевны, сильной и решительной начальницы ЖКХ, все кажется под контролем. Она успешно управляет работой, домашними обязанностями и даже своим мужем Романом Павловичем. Однако невозмутимость этой женщины нарушает её зять Виктор, который, кажется, разрушает идеальное семейное устройство. На грани напряженных отношений с этим зятем, Ольга Николаевна оказывается в водовороте событий, которые выводят семейное счастье из-под контроля прямо на праздничном застолье.
Когда: с 27 декабря
Где: в 2 кинотеатрах
Сколько: от 420 рублей
На новогоднюю ночь две семьи, абсолютно разные по стилю жизни, оказываются арендаторами одного роскошного коттеджа. Вечер, который должен был пройти в праздничной атмосфере, превращается в хаос, когда выясняется, что отцы обеих семей давно не ладят между собой. Ситуацию усложняет поиск пропавших детей и приближающаяся полицейская облава на преступников в районе. Теперь им придется объединить усилия, чтобы найти детей, разрешить конфликты и доказать, что семья — самое ценное в жизни.
Когда: с 28 декабря
Где: в 3 кинотеатрах
Сколько: от 550 рублей
На рыбалке каждый знает — улов может оказаться невероятным. Емеля не исключение: вытаскивая Щуку, он обнаруживает, что у нее есть сила исполнения трех желаний. Расходуя два, он решает приберечь последнее для особенной цели — завоевать сердце царской дочери Анфисы. Оказавшись без волшебных сил, Емеле приходится сражаться за свою любовь, вместе с обычной девушкой Василисой, прежде Щукой.
Когда: с 5 января
Где: в 1 кинотеатре
Сколько: от 270 рублей
Сенька случайно попадает в древний лес, где зловещие события указывают на нарушение заклятия Бабы Яги. Чтобы восстановить защиту, Яга отправляется в современный город за мощным оружием — дивноцветом. Встреча с Кощеем Бессмертным обещает эпическое сражение, и Сеньке предстоит выбрать между добром и злом.
Когда: с 1 января
Где: в 1 кинотеатре
Сколько: от 500 рублей
Гриша, переживший перемены от мажора до человека, не остается равнодушным к несправедливости. Встретив наглую Катю, он не может пройти мимо ее беспредела. События обретают неожиданный поворот, когда мажорка оказывается в ином времени.