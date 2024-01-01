Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий

В этот новогодний вечер чудеса случаются в самых неожиданных местах. Геннадьич из дома престарелых под Санкт-Петербургом обретает свою настоящую семью, а начинающая блогерша Лариса из Тюмени сталкивается с неожиданными решениями своего супруга. В Татарстане Марина учится любить то, что важно для её мужа, а девушка-геймерша Таня из Нижнего Новгорода осознаёт, что настоящая любовь — это не игра. В эту волшебную ночь каждый получает шанс обрести своё собственное счастье.