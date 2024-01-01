График выплаты детских пособий с 1 января 2024: от СФР и областные

Январские пособия 2024 года будут перечислены в феврале. Однако, 3 февраля — тоже выходной день, суббота. Поэтому часть пособий должна прийти днем раньше — в пятницу 2 февраля. Речь о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; пособии на детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячные выплаты на детей военнослужащих и мобилизованных.