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Published Сегодня, 08:37

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Детские пособия за январь 2024 от СФР придут в начале февраля

График выплаты детских пособий с 1 января 2024: от СФР и областные

1 января 2024, 08:37
Фото: Pixabay.com
Детские пособия за январь 2024 от СФР придут в начале февраля

Выплата детских пособий за январь 2024: новый график от СФР

Выплата пособий на детей от СФР за декабрь 2023 в Новосибирской области была перенесена до Нового года из-за январских каникул. Выплату многих детских пособий за январь от СФР надо ждать в феврале 2024, но на день раньше графика. Разбираемся с графиком выплат на детей в январе.

В Новосибирской области СФР перечисляет различные пособия в банки 3, 5 и 8 числа каждого месяца. В январе это выходные дни новогодних каникул. Поэтому федеральные детские пособия за декабрь 2023 были выплачены еще до Нового года 20, 26 и 28 декабря (подробнее читайте в материале Атас.инфо).

Январские пособия 2024 года будут перечислены в феврале. Однако, 3 февраля — тоже выходной день, суббота. Поэтому часть пособий должна прийти днем раньше — в пятницу 2 февраля. Речь о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; пособии на детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячные выплаты на детей военнослужащих и мобилизованных.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за январь должна быть перечислена по графику 5 февраля.

8 февраля работающий родители могут ждать пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

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Сразу после январских каникул 2024 будут перечислены региональные пособия в семьи, которые имеют на них право. Выплаты от правительства области перечисляют до 10 числа каждого месяца. Хорошая новость — они будут проиндексированы на 4,9% с 1 января.

Это выплаты на ребенка 3-7 лет в семьях с низкими доходами. Ежемесячные пособия на детей до 16 лет родителям-одиночкам и пособие на ребенка инвалида. Новые цифры этих выплат после индексации уже опубликованы Министерством труда и социального развития. В том числе вырос и областной семейный капитал.

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